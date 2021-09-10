▲ 【小米造車】小米汽車據報2024年上半年面世、三年銷量達90萬輛 小米：不予置評

內地媒體引述多位接觸零部件巨頭的知情人士透露，近幾個月，小米 （01810） 一直與有關零部件公司洽談合作，並披露了小米汽車的初步計劃，「希望在2024年上半年出車」，此後三年，每年推出一款新車，「而這三年的總銷量要達到90萬輛。」對於有關報道，小米回應不予置評。

報道又稱，小米汽車團隊架構也已有雛形，此前的小米汽車籌備組已經更名為汽車部，並下設產品部、智能座艙部、自動駕駛部、整車硬件部、動力系統部、智能製造部等10餘個部門， 意味小米汽車開始全面啟動。

小米汽車早前正式註冊，詳見 【下一頁】

今年來多家電動車公司都轉型，報道指，小米董事長雷軍也意識到小米汽車問世後，會是一片紅海，因此決定用「BOM（物料清單）虧10%的方式「進入這一市場。

為加快造車進度，小米已斥資近8000萬美元收購自動駕駛技術團隊Deepmotion，預期將為小米汽車直接輸入30多人的自動駕駛研發團隊，再加上小米技術委人員的內部轉職和外部招聘，目前小米自動駕駛團隊已有逾150人。

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