中銀香港以客戶為先　首家銀行推出一站式手機置業平台

置業是不少港人的夢想，往往需要花大量時間和精力，才能找到完整的置業資訊、注意事項、心儀物業及計算按揭貸款負擔能力，最終成為業主。為協助客戶輕鬆地達成置業夢，中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）特推出「置業專家」手機應用程式（「置業專家」），為有不同置業需要的人士，提供全方位置業資訊及按揭服務，亦是全港首家銀行推出一站式線上置業手機應用程式。

成就置業夢 全程手機辦妥

置業乃人生大事，除了資金問題外，當中涉及不少資訊、專業智識、法律文件及程序，要搜集及完成所有的準備工作，實在不是簡單及短時間內可完成的工作。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示：「假如有一個平台能夠集合所有置業旅程上需要的資訊及服務，讓有意置業的人士足不出戶，任何時間都可以透過手機搜尋置業資訊及使用置業服務，相信會受不少置業人士的歡迎。有見及此，我們就推出了『置業專家』手機應用程式，讓客戶由搜尋實用資訊、樓盤資料、獲取即時物業估價、計算置業預算、即時評估最高借貸能力、遞交按揭申請以至查詢批核結果，甚至查閱入伙後的常用資訊如公用機構、網絡公司的常用網址等，全程手機辦妥，簡單便捷。」

持續更新 提供周全服務

中銀香港深明市場瞬息萬變，所以不斷提升「置業專家」的服務及功能，包括不時豐富「置業專家」內的置業資訊，將中原地產、中原按揭、經絡按揭，利嘉閣地產及House 730 等第三方機構提供的實用資訊融入至「置業專家」內，讓客戶輕鬆方便地在同一個手機應用程式內可獲取樓價指數、屋苑樓價走勢、一手新盤/二手放盤資訊、置業貼士等最新市場數據及置業資訊，輕鬆完成置業規劃。

此外，「置業專家」更加入「置業Planner」功能，助客戶計算各項置業開支，並根據客戶的置業目標及財務狀況，提供理財方案作參考，協助客戶逐步達成置業目標。

了解所需 全面貼近您所需

為貼合客戶的習慣及需求，「置業專家」的研發，特別採用了嶄新的 Design Thinking 設計思維方式，著重客戶體驗，透過針對客戶於置業旅程上遇到的痛點及需要，為客戶提供解決方案。另外，研發小組由一班來自不同工作範疇的年青及有置業計劃的同事組成，由功能設計、用戶介面（UI）以至用家體驗（UX）設計，全程以用家角度出發，用心設計每個步驟。陳碧蓮補充：「希望藉此，可引入更多全新思維及用家經驗，進一步優化『置業專家』，滿足客戶所需。」

線上線下 照顧客戶不同需要

陳碧蓮續說：「我們明白線上服務雖然方便快捷，但置業過程中難免涉及不少繁瑣事情和專業知識。假如能有專業人士從旁協助，給予意見，無疑是最好不過。」中銀香港了解客戶所需，故在『置業專家』內設有「在線客服」功能，由中銀香港的專業團隊於線上即時解答客戶查詢，致力為客戶提供全方位的支援。

此外，中銀香港擁有龐大的分行網絡，更設有按揭專隊及33個按揭中心，而其團隊均具備豐富的置業知識和經驗，能夠為客戶提供專業且個人化的置業諮詢服務。憑藉線上、線下全方位的置業服務，中銀香港致力協助所有客戶達成置業夢想。

▲ 中銀香港深明市場瞬息萬變，不斷提升「置業專家」的服務及功能。

如欲體驗中銀香港「置業專家」手機應用程式，請即下載︰

中銀香港按揭專線: 3669 3233 / www.bochk.com



提示：借定唔借？還得到先好借！

上述產品及服務受有關條款及細則約束，詳情請向中銀香港職員查詢。

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