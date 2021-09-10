▲ 【TSLA】女股神Cathie Wood旗下3基金齊沽售Tesla股票

有「連登契媽」、「科技女股神」之稱的 Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Invest）3隻基金一同沽出Tesla（美：TLSA），當中旗艦基金ARKK最新沽出Tesla（美：TLSA）14.27萬股，價值1.08億美元；ARKW、ARKQ也減持了Tesla。

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截至9月9日數據顯示，ARKK最新賣出Tesla 14.27萬股，價值1.08億美元；自7月以來，ARKK沽出了價值1.66億美元Tesla股份。另外，ARKW也賣出Tesla 2.26萬股，價值1,704萬美元；ARKQ賣出Tesla 7,919股，價值597萬美元。分析稱，Wood小幅拋售Tesla，是在逢高出貨做波段交易。Tesla仍然是其最重要持倉之一。

上周五（9月3日），Wood在接受雅虎財經訪問時表示，她預計Tesla每股可達到3,000美元。她認為Tesla的成功可能性在上升，主要原因是其市場份額。從2017年底以來，Tesla市場份額不但沒有下降，反而大幅上升。來自更成熟汽車製造商的新電動汽車只會驗證Tesla的戰略。此外，Wood對中國電動汽車的市場潛力持樂觀態度。

Tesla 股價上月升逾6%，但較1月高位仍低近15%。

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編輯：吳敏芳