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【中概股風暴】喜馬拉雅FM撤回美國IPO計劃　據報下周遞交香港IPO申請（第二版）

新股IPO 15:52 2021/09/10

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【中概股風暴】喜馬拉雅FM撤回美國IPO計劃

內地音頻分享平台喜馬拉雅FM表示已決定不推進美國IPO計畫後，周五下午有消息傳出公司計劃下周遞交香港IPO申請。自滴滴出行（美：DIDI）遭遇網絡安全審查及應用程式下架後，包括喜馬拉雅布內的多家公司，早前已傳出暫停美國上市計劃。

喜馬拉雅FM於4月底遞交上市申請，股票代號為「XIMA」。其後，5月先傳出受市況波動影響，加上投資者對於成長性行業的投資意慾下降，決定推遲投資者認購的計劃，再傳出中國監管敦促其撤回在美上市計劃，並改在香港上市。

喜馬拉雅FM戰略投資者包括騰訊 （00700） 、閲文 （00772） 、百度 （09888） 、小米 （01810） 、好未來（美：TAL）、索尼音樂。

【新股IPO】喜馬拉雅FM遞交上市申請　集資最多78億元、最快5底月上市

【新股IPO】至少3家中概股擱置美上市計劃　今年六成中概股IPO「潛水」

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

（第二版加本港IPO申請）

美股 股票 IPO

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