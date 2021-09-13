【中概股風暴】喜馬拉雅由美轉港IPO、已遞交上市申請　招股書：網信辦要求仍未清晰（第二版）

▲ 【中概股風暴】喜馬拉雅FM撤回美國IPO計劃

內地在綫音頻分享平台喜馬拉雅FM表示已決定不推進美國IPO計畫後，轉戰到香港上市。喜馬拉雅於周一（13日）已向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為高盛、摩根士丹利及中金。

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據初步招股書指，截至今年6月底止，喜馬拉雅的平均總月活躍用戶達到2.6億，包括1.1億移動端平均月活躍用戶和1.5億通過物聯網及其他開放平台收聽公司音頻內容的平均月活躍用戶。根據灼識諮詢的資料，上半年「喜馬拉雅」移動端主應用程序平均月活躍用戶在中國在線音頻應用程序中排名第一。

業績方面，喜馬拉雅上半年收入按年增加55.5%至25.1億元（人民幣，下同），但業績虧損則有所擴大，錄得53.2億元，較去年同期擴大3.8倍，主因可轉換可贖回優先股的公允價值虧損大幅增加至60.8億元。

據招股書提到，網信辦7月發佈《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，要求掌握超過100萬名用戶個人信息的營運商於國外上市時，須向網絡安全審查辦公室申請進行網絡安全審查。目前，該等要求是否亦適合尋求在香港的公司仍尚未清晰。

自滴滴出行（美：DIDI）遭遇網絡安全審查及應用程式下架後，包括喜馬拉雅布內的多家公司，早前已傳出暫停美國上市計劃。

喜馬拉雅FM於4月底赴美遞交上市申請，股票代號為「XIMA」。其後，5月先傳出受市況波動影響，加上投資者對於成長性行業的投資意慾下降，決定推遲投資者認購的計劃，再傳出中國監管敦促其撤回在美上市計劃，並改在香港上市。

喜馬拉雅FM戰略投資者包括騰訊 （00700） 、閲文 （00772） 、百度 （09888） 、小米 （01810） 、好未來（美：TAL）、索尼音樂。

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責任編輯︰梁浩碩

（第二版加本港IPO申請）

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