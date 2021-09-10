【港股市況】習近平、拜登通話港股升489點　阿里巴巴、美團升逾4%（不斷更新）

外媒澄清中國放慢而非停批遊戲版號，加上中國國家主席習近平、美國總統拜登通話，大市反彈近500點，收復昨日大部分失地。港股高開154點，其後走勢反覆向上，升幅擴大至逾400點，重上26000點水平。恒生指數收報26205點，升489點，以全日最高位收市，成交1498億元。恒生科技指數升2.9%，報6748點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 反彈2%；海倫司 （09869） 首掛升近23%。

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【跨境理財通】理財通正式啓動 金管局：銀行在約10至11月可開展業務

【MPF】駿隆：8月強積金人均賺2226元 香港股票MPF基金今年來表現最差

【SPAC】SPAC 諮詢文件料於本月發表 彭博：香港擬限制散戶投資

即市走勢︰

【16：46】近日內地瘋傳恒大財富爆雷 據報恒大已公布到期理財產品的臨時還款計劃

【16：35】中國8月份人民幣新增貸款1.22萬億元，預估為1.4萬億元，社會融資規模增量2.96萬億元人民幣，M2按年增長8.2%，預估為8.4%。

【16：28】人社部等4部門對美團、餓了麼、滴滴等10間企業 就勞動權益保障開展聯合指導

【16：10】恒生指數收報26205點，升489點，以全日最高位收市，成交1498億元。恒生科技指數升2.9%，報6748點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 反彈2%；海倫司 （09869） 首掛升近23%。

【16：00】恒生指數U盤前升467點，報26183點。

【15：45】東岳 （00189） 尾市跌近8%，報21.5元見日內低位。

【15：25】恒指尾市升約415點，報26132點；科指升2.4%，報6718點。

【15：00】上證升0.3%；深證升0.5%；創業板指升0.3%。

【14：51】思摩爾 （06969） 跌幅擴大至逾6%，低見41元。

【14：41】煤炭股逆市向下，兗煤 （01171） 跌逾6%；中煤能源 （01898） 跌逾4%；神華 （01088） 跌逾1%。

【14：41】跨境理財通細節今午出爐 港銀全線揚、高盛唱好滙豐絕對受惠

【14：37】美團 （03690） 午後升幅收窄至4%以下，報258.4元。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升1%；小米 （01810） 升近2%。

【14：15】大市最新升近400點，恒指報26107點，升391點；科指升2.4%，報6716點。

【13：57】東岳再挫半成跌穿配股價 高位累跌逾兩成

【13：34】德斯 （08437） 午後突瀉逾4成，低見0.216元，成交8184萬元。

【13：24】心連心 （01866） 升逾8%，股價破頂高見7.19元。心連心早前公布，擬投資1.3億元於河南省新鄉市新鄉基地投資建設光伏發電項目。

【13：17】新地 （00016） 轉升2%，高見111.8元。

【13：10】友邦 （01299） 午後升幅擴大，最多升2%高見95.3元。

【13：09】TATA健康 （01255） 逆市跌逾3成，低見2.7元，成交1660萬元。

【13：08】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見23.85元。

【13：04】理文化工 （00746） 升逾9%，破頂高見9.41元，成交6290萬元。

【13：03】電力股逆市回吐，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 分別跌逾3%；龍源電力 （00916） 跌近0.5%。

【13：00】港股午後初段升約450點，科指升2.7%。

【12：52】高盛花旗調高鋁價目標價 鋁股再破頂、中鋁宏橋創52周高

【12：44】恒指黑期升約495點，報26169點。

【12：01】恒生指數半日升423點，報26139點，成交896.6億元。恒生科技指數升2.6%，報6728點。騰訊 （00700） 反彈逾1%；美團 （03690） 升逾5%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；海倫司（009869）首掛，半日升逾18%。

【11：44】恒指中午收市前升415點，報26131點；科指升2.6%，報6730點。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.4%；深證升0.6%；創業板指升0.4%。

【11：15】思摩爾 （06969） 逆市跌逾3%，低見41.7元。

【11：00】SOHO中國 （00410） 抽升兩成高見3.87元，最新升15%，報3.68元。

【10：55】大市升幅收窄至約300點。

【10：48】小米 （01810） 升近2%，高見24.15元。

【小米造車】小米汽車據報2024年上半年面世、三年銷量達90萬輛 小米：不予置評

【10：47】三桶油向上，中海油 （00883） 升近3%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升約1%。

【10：43】恒指最新升413點，報26129點；科指升2.7%，報6734點。

【10：34】比亞迪 （01211） 逆市跌近3%，低見254.4元。

【10：30】東岳 （00189） 逆市跌逾5%，低見21.8元，成交7.6億元。

【10：20】美國白宮公布，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話。兩位領導人就利益交匯的領域以及利益、價值觀和觀點分歧的領域，進行了廣泛的戰略討論。

【10：19】中遠海控 （01919） 升逾7%，高見15.66元。

【10：13】騰訊 （00700） 反彈乏力，升幅收窄至0.7%，報483.4元，早段曾高見494.8元。

【10：12】大市升勢略為回順，恒指最新升340點，報26056點，今早曾升最多429點，高見26145點。

【10：06】金管局今日將舉行理財通發布會，滙豐 （00005） 升0.9%；中銀香港 （02388） 升逾1%。

【跨境理財通】金管局周五下午4時舉行理財通新聞發布會 闡述理財通實施細則

【10：03】新地 （00016） 股價績後偏軟跌0.2%。新地年度基礎溢利298.73億元，按年增加1.7%。列帳溢利增加14.3%至268.86億元，派末期股息3.7元。

【業績│地產股】新地去年度基礎溢利增1.7%至299億元 末期息維持3.7元

【10：02】快手 （01024） 股價反彈6%，高見98.5元；嗶哩嗶哩 （09626） 升近3%，高見657元。

【09：58】中國派對文化 （01532） 升幅擴大至近1.1倍，破頂高見0.35元，成交418萬元。

【09：55】港交所 （00388） 升2%，重上500元關口，高見504元。

【09：54】港股升近400點，重上26100點。

【09：49】大市最新升逾300點，重上26000點水平，高見26052點，最新報26045點，升329點；科指升2.2%，報6706點。

【09：47】水泥股造好，海螺 （00914） 升逾4%；中建材 （03323） 升逾6%，破頂高見13.58元；潤泥 （01313） 升逾6%。

【09：44】ATMX上揚，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 反彈近3%；美團 （03690） 升近半成；小米 （01810） 升逾1%。

【09：40】港股早段升幅擴大至近300點，恒指報25993點，升283點；科指升2.1%，報6694點。

【09：39】海倫司國際首掛早段曾升三成 一手最多賺近3000元

【09：30】中國派對文化 （01532） 控股股東出售12億股予獨立第三方李斌，相當於約11.1%股權，中國派對文化升逾4成，高見0.24元。

【09：30】舜宇 （02382） 股價逆市跌1%。舜宇8月手機鏡頭出貨量為1.25億件，按月升19.7%，按年跌22.8%。

【舜宇股價】舜宇8月手機鏡頭出貨量按年跌23% 手機攝像模組出貨量跌9%

【09：27】恒大系反彈，恒大 （03333） 升近2%；恒大汽車 （00708） 升逾6%；恒大物業 （06666） 升1%；恒騰 （00136） 升近1%。中國金融監管部門據報已允許恒大與金融機構債權人就現有融資償還期限重新進行談判。

【恒大3333】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排

【09：23】恒生指數開報25870點，升154點。恒生科技指數升0.9%，報6618點。騰訊 （00700） 反彈2%；東方海外 （00316） 配股跌逾5%；海倫司 （09869） 首掛開報23.05元，高招股價逾16%。

【監管跌市】外媒澄清中國減慢而非停批網遊版號 騰訊ADR高港3%成交47億（第二版）

【09：13】期指開報25814點，升168點。

【08：37】恒指黑期升約136點，報25810點，道指期貨升12點，報34891點。

【08：00】新股海倫司國際 （09869） 今日掛牌，昨日暗盤先跌後升，其中於富途暗盤收報21元，升6.2%，一手帳面賺615元。

【新股IPO】海倫司國際9869暗盤最多升6% 一手帳面最多賺615元

【07：45】東方海外折讓8.8%配股淨籌近35億元 用於建船舶及購置貨櫃

【07：45】港股ADR收報25879點，升162點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報40.43元，升0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報491.99元，升11.99元或2.5%。

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【07：30】美國疫情蔓延、多間航空公司調低業務表現預測，美股先升後軟，道指連跌4個交易日，收報34879點，跌151點；標指收報4493點，跌20點；納指收報15248點，跌38點。

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【開市9點半】人民幣定存3個月最高2.55厘 理財通今收市後公布詳情

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責任編輯︰梁浩碩