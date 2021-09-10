【港股市況】恒生指數高開154點　騰訊反彈2%、海倫司首掛升16%（不斷更新）

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【配股潮】東方海外折讓8.8%配股淨籌近35億元 用於建船舶及購置貨櫃、股價跌逾5%
有報道昨日指內地暫停審批遊戲版號消息，其後晚上改為放慢審批，遊戲中概股反彈，港股今早反彈高開逾百點。恒生指數開報25870點，升154點。恒生科技指數升0.9%，報6618點。騰訊 （00700） 反彈2%；東方海外 （00316） 配股跌逾5%；海倫司 （09869） 首掛開報23.05元，高招股價逾16%。
美股動態不斷更新， 詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：30】中國派對文化 （01532） 控股股東出售12億股予獨立第三方李斌，相當於約11.1%股權，中國派對文化升逾4成，高見0.24元。
【09：30】舜宇 （02382） 股價逆市跌1%。舜宇8月手機鏡頭出貨量為1.25億件，按月升19.7%，按年跌22.8%。
【舜宇股價】舜宇8月手機鏡頭出貨量按年跌23% 手機攝像模組出貨量跌9%
【09：27】恒大系反彈，恒大 （03333） 升近2%；恒大汽車 （00708） 升逾6%；恒大物業 （06666） 升1%；恒騰 （00136） 升近1%。中國金融監管部門據報已允許恒大與金融機構債權人就現有融資償還期限重新進行談判。
【恒大3333】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排
【09：23】恒生指數開報25870點，升154點。恒生科技指數升0.9%，報6618點。騰訊 （00700） 反彈2%；東方海外 （00316） 配股跌逾5%；海倫司 （09869） 首掛開報23.05元，高招股價逾16%。
【監管跌市】外媒澄清中國減慢而非停批網遊版號 騰訊ADR高港3%成交47億（第二版）
【09：13】期指開報25814點，升168點。
【08：37】恒指黑期升約136點，報25810點，道指期貨升12點，報34891點。
【08：00】新股海倫司國際 （09869） 今日掛牌，昨日暗盤先跌後升，其中於富途暗盤收報21元，升6.2%，一手帳面賺615元。
【新股IPO】海倫司國際9869暗盤最多升6% 一手帳面最多賺615元
【07：45】東方海外折讓8.8%配股淨籌近35億元 用於建船舶及購置貨櫃
【07：45】港股ADR收報25879點，升162點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報40.43元，升0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報491.99元，升11.99元或2.5%。
【07：30】美國疫情蔓延、多間航空公司調低業務表現預測，美股先升後軟，道指連跌4個交易日，收報34879點，跌151點；標指收報4493點，跌20點；納指收報15248點，跌38點。
【開市9點半】人民幣定存3個月最高2.55厘 理財通今收市後公布詳情
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
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責任編輯︰梁浩碩