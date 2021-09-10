【TSLA】Tesla馬斯克催工：要求員工全力衝刺　確保第三季交付理想

▲ 【TSLA】Tesla馬斯克催工 確保第三季交付理想

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）催工，要求員工全力衝刺（go super hardcore），以彌補季初所面對的生產挑戰，確保第三季交付成績理想。Tesla股價周四收報754.86美元，升0.1%。

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報道指，馬斯克給員工的內部電子郵件表示，與同業一樣，集團本季早期面對零部件極度短缺的問題，而臨近季末交付數量十分高，形容今次推動出貨量的力度是Tesla史上最大的浪潮（This is the biggest wave in Tesla history），但必須將它完成。他又表示，Tesla生產了很多缺少零件的汽車，後期需要補裝。

Tesla第二季度創造了季度汽車交付量紀錄，不過馬斯克7月時表示，今年剩餘時間的產量增長，將取決於全球芯片的短缺情況，而短缺情況仍相當嚴重。

傳統上，馬斯克幾乎每季末都會向員工發電郵敦促提高交付量，有時還暗示其交付目標。

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責任編輯︰梁浩碩