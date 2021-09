【TSLA】Tesla馬斯克催工︰go super hardcore　確保第三季交付理想

▲ 【TSLA】Tesla馬斯克催工 確保第三季交付理想

Tesla特斯拉(美:TSLA)創辦人馬斯克(Elon Musk)催工,要求員工全力衝刺(go super hardcore),以彌補季初所面對的生產挑戰,確保第三季交付成績理想。Tesla股價收報754.86美元,升0.1%。

報道指,馬斯克給員工的內部電子郵件表示,與同業一樣,集團本季早期面對零部件極度短缺的問題,而臨近季末交付數量十分高,形容今次推動出貨量的力度是Tesla史上最大的浪潮(This is the biggest wave in Tesla history),但必須將它完成。他又表示,Tesla生產了很多缺少零件的汽車,後期需要補裝。

Tesla第二季度創造了季度汽車交付量紀錄,不過馬斯克7月時表示,今年剩餘時間的產量增長,將取決於全球芯片的短缺情況,而短缺情況仍相當嚴重。

傳統上,馬斯克幾乎每季末都會向員工發電郵敦促提高交付量,有時還暗示其交付目標。

