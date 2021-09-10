  • 29°C
香港時間 : 2021910日 (五) 09:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla馬斯克催工︰go super hardcore　確保第三季交付理想

股市 08:16 2021/09/10

分享：

【TSLA】Tesla馬斯克催工　確保第三季交付理想

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）催工，要求員工全力衝刺（go super hardcore），以彌補季初所面對的生產挑戰，確保第三季交付成績理想。Tesla股價收報754.86美元，升0.1%。

報道指，馬斯克給員工的內部電子郵件表示，與同業一樣，集團本季早期面對零部件極度短缺的問題，而臨近季末交付數量十分高，形容今次推動出貨量的力度是Tesla史上最大的浪潮（This is the biggest wave in Tesla history），但必須將它完成。他又表示，Tesla生產了很多缺少零件的汽車，後期需要補裝。

Tesla第二季度創造了季度汽車交付量紀錄，不過馬斯克7月時表示，今年剩餘時間的產量增長，將取決於全球芯片的短缺情況，而短缺情況仍相當嚴重。

傳統上，馬斯克幾乎每季末都會向員工發電郵敦促提高交付量，有時還暗示其交付目標。

【TSLA】電動車也可自駕遊西藏　Tesla滇藏線正式貫通

【TSLA】Tesla馬斯克指Roadster交貨日子押後至2023年　供應鏈瓶頸問題未解決

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 馬斯克

上一篇文章

【ET開市直擊】騰訊被約談北水無懼買入 科技股仍未絶望？（歡迎留言問股）

下一篇文章

【ET財經早點1分鐘】道指連跌4日失35000關 夜期彈148點騰訊ADR重上492元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升148點　騰訊ADR高12元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升148點　騰訊ADR高12元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR指數急插235點　騰訊ADR阿里美股低港約3%　中概股全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR指數急插235點　騰訊ADR阿里美股低港約3%　中概股全綫跌（不斷更新）
【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【恒大3333】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排
【恒大3333】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排