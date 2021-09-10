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【ET財經早點1分鐘】道指連跌4日失35000關 夜期彈148點騰訊ADR重上492元

股市 07:00 2021/09/10

分享：

道指失守35000關，連跌第四日。投資者仍然憂慮delta變種病毒，以及在經濟重啟及儲局議息會議前，
保持審慎。

夜期反彈148點 騰訊ADR重上492元

有傳媒報道內地暫停審批遊戲版號的消息峰迴路轉，該報道晚上改為內地放慢審批，刺激遊戲中概股反彈。騰訊 （00700） ADR較港收市價反彈12元，重上492元水平，夜期亦反彈148點。

*今早9時《ET開市直擊》為你盤前分析騰訊股價形勢，及港股格局：【按此】*

重溫上日《ET開市直擊》

歐央行放緩PEPP購買步伐 強調非縮減買債

歐洲央行議息，維持利率及買債規模不變。不過，將溫和放慢緊急抗疫買債計劃，即PEPP，的買債速度。

歐元區8月通脹升至3%，創10年高。歐洲央行行長拉加德表示，通脹驅動因素包括重啟經濟、基數效應、能源、服務業價格上升等，認為供應緊張的影響尚未體現，正在監控第二輪通脹影響，但相信通脹上升大部分僅為暫時。

海倫司暗盤 一手約賺300至600元

近3萬人認購的新股海倫司今日掛牌，三大暗盤交易場升百分之三至六，一手約賺300至600元。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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