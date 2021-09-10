【開市9點半】人民幣定存3個月最高2.55厘　理財通今收市後公布詳情

（1）市況波動，定存息的穩定收益成為投資客的上佳之選，人民幣3個月定存最高2.55厘，半年高息有2.65厘，1年高息有2.7厘，專家教路，逢月結季結時機，拆息上升，定存會有較高息，或者未來幾日存息仍有上升空間。

*今早9時《ET開市直擊》為你盤前分析騰訊股價形勢，及港股格局：【按此】*

即睇開市9點半重點：

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【人民幣定期存款】3個月人幣定存最高息2.55厘 專家教季結前先開短存賺息

（2）理財客或找內地高息理財產品會更方便，不過詳情運作仍等官方公布，金管局將於下午4時將舉行有關跨境理財通的新聞發布會。

【跨境理財通】金管局周五下午4時舉行理財通新聞發布會 闡述理財通實施細則

（3）騰訊有一個壞消息及一個好消息，壞消息是當局暫停遊戲審批，而好消息是沒有暫停審批，而是放慢審批，令騰訊股價昨日大震

【監管跌市】外媒澄清中國減慢而非停批網遊版號 （第二版）

（4）本地餐飲股原來都幾高息。

【高息餐飲股】本地餐飲股有17厘？ 同請人有關？

（5）舜宇8月手機鏡頭出貨量按月上升

【舜宇股價】舜宇8月手機鏡頭出貨量按年跌23% 手機攝像模組出貨量跌9%

（6）蔚來近日配股集逾百億港元後，果然傳出已不急來港拎錢。

【新股IPO】傳蔚來推遲香港IPO至明年 此前已宣布配股籌逾20億美元

（7）海倫司暗盤造好

【新股IPO】海倫司國際9869暗盤最多升6% 一手帳面最多賺615元

（8）美國就業情況正逐步改善，成估計儲局收水步伐的領先指標之一。

【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟金降至31萬人 疫情後新低

（9）在通脹高企下，歐央行步伐有變，同時預期歐元區經濟活動年底回到疫情前

【歐央行議息】歐央行維持利率不變 將放緩PEPP購買步伐

【歐央行議息】歐央行行長拉加德：通脹上升為暫時 料年底歐元區經濟活動回到疫情前

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉