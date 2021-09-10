  • 29°C
香港時間 : 2021910日 (五) 08:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】人民幣定存3個月最高2.55厘　理財通今收市後公布詳情

股市 06:48 2021/09/10

分享：

（1）市況波動，定存息的穩定收益成為投資客的上佳之選，人民幣3個月定存最高2.55厘，半年高息有2.65厘，1年高息有2.7厘，專家教路，逢月結季結時機，拆息上升，定存會有較高息，或者未來幾日存息仍有上升空間。

*今早9時《ET開市直擊》為你盤前分析騰訊股價形勢，及港股格局：【按此】*

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【人民幣定期存款】3個月人幣定存最高息2.55厘 專家教季結前先開短存賺息

（2）理財客或找內地高息理財產品會更方便，不過詳情運作仍等官方公布，金管局將於下午4時將舉行有關跨境理財通的新聞發布會。

【跨境理財通】金管局周五下午4時舉行理財通新聞發布會　闡述理財通實施細則

（3）騰訊有一個壞消息及一個好消息，壞消息是當局暫停遊戲審批，而好消息是沒有暫停審批，而是放慢審批，令騰訊股價昨日大震

【監管跌市】外媒澄清中國減慢而非停批網遊版號 （第二版）

（4）本地餐飲股原來都幾高息。

【高息餐飲股】本地餐飲股有17厘？　同請人有關？

（5）舜宇8月手機鏡頭出貨量按月上升

【舜宇股價】舜宇8月手機鏡頭出貨量按年跌23%　手機攝像模組出貨量跌9%

（6）蔚來近日配股集逾百億港元後，果然傳出已不急來港拎錢。

【新股IPO】傳蔚來推遲香港IPO至明年　此前已宣布配股籌逾20億美元

（7）海倫司暗盤造好

【新股IPO】海倫司國際9869暗盤最多升6%　一手帳面最多賺615元

（8）美國就業情況正逐步改善，成估計儲局收水步伐的領先指標之一。

【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟金降至31萬人　疫情後新低

（9）在通脹高企下，歐央行步伐有變，同時預期歐元區經濟活動年底回到疫情前

【歐央行議息】歐央行維持利率不變　將放緩PEPP購買步伐

【歐央行議息】歐央行行長拉加德：通脹上升為暫時　料年底歐元區經濟活動回到疫情前

港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +15
    +14

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】監管約談騰訊及網易等遊戲企業　騰訊ADR較港跌18元
2021/09/09
【開市9點半】監管約談騰訊及網易等遊戲企業　騰訊ADR較港跌18元
【開市9點半】回港易今放寬全國　零售股飆升；中銀稱倘恢復通關　港樓價或升1成
2021/09/08
【開市9點半】回港易今放寬全國　零售股飆升；中銀稱倘恢復通關　港樓價或升1成
【開市9點半】騰訊月中推英雄聯盟手遊　昨再回購20萬股累涉10億　比亞迪8月新能源車銷量大增3倍
2021/09/07
【開市9點半】騰訊月中推英雄聯盟手遊　昨再回購20萬股累涉10億　比亞迪8月新能源車銷量大增3倍
【開市9點半】騰訊ADR、阿里美股較港收市微升　關注鮑威爾連任消息
2021/09/06
【開市9點半】騰訊ADR、阿里美股較港收市微升　關注鮑威爾連任消息
【開市9點半】阿里巴巴投入1000億響應共同富裕　習近平提設北京證券交易所
2021/09/03
【開市9點半】阿里巴巴投入1000億響應共同富裕　習近平提設北京證券交易所
港股 跨境理財通 經濟 ADR 港股ADR 香港金融管理局 美股 餐飲 歐洲央行 人民幣

上一篇文章

【ET財經早點1分鐘】道指連跌4日失35000關 夜期彈148點騰訊ADR重上492元

下一篇文章

【高息餐飲股】本地餐飲股有17厘？　同請人有關？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【恒指夜期+ADR】夜期升148點　騰訊ADR高12元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升148點　騰訊ADR高12元（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR指數急插235點　騰訊ADR阿里美股低港約3%　中概股全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR指數急插235點　騰訊ADR阿里美股低港約3%　中概股全綫跌（不斷更新）
【恒大3333】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排
【恒大3333】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）