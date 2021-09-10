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Moderna研發新冠、流感二合一疫苗　

股市 02:43 2021/09/10

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Moderna宣布研發預防新冠疫苗和流感的二合一疫苗。（法新社資料圖片）

美國藥廠莫德納(Moderna)宣布研發預防新冠疫苗和流感的二合一疫苗，刺激股價上漲。

莫德納執行長 Stéphane Bancel周四發表最新聲明稱：「本公司宣布開發一種單劑量疫苗，同時結合對抗新冠病毒 (COVID-19) 和流感的增強劑，這是新型呼吸道疫苗專案跨出的第一步。我們在招募罕見疾病患者的項目上取得進展，個性化癌症疫苗試驗已全部完成。本公司相信，這只是資訊為基礎的醫藥新時代的開始。」

莫德納將這款新疫苗稱為 mRNA-1073，將 Moderna 目前新冠疫苗與與正開發中的流感疫苗相結合。

另外，莫德納還宣布正在開發一種名為 mRNA-1365 的兒童疫苗，疫苗將能預防呼吸道融合病毒 (RSV) 和人類間質肺炎病毒 (hMPV) 感染。

市場人士表示，一針當兩針來打，讓民眾少接種一劑疫苗，對普羅大眾來說省時、便利，但目前訂價仍是未知數。

【新冠疫苗】輝瑞及莫德納擬上調疫苗價格至最高兩成半 惟雙方拒絕回應

【疫苗接種】莫德納CEO：5歲或以上小童可接種Moderna疫苗 預計最快在秋季推行

【Moderna疫苗】49歲日男接種後死亡 涉須回收批次

編輯：李勝君

 

醫藥股 美股 Moderna（美：MRNA） 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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【美股市況】道指跌147點　納指跌0.2% Moderna研二合一疫苗股價漲（不斷更新）

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