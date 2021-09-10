Moderna研發新冠、流感二合一疫苗　

▲ Moderna宣布研發預防新冠疫苗和流感的二合一疫苗。（法新社資料圖片）

美國藥廠莫德納(Moderna)宣布研發預防新冠疫苗和流感的二合一疫苗，刺激股價上漲。

莫德納執行長 Stéphane Bancel周四發表最新聲明稱：「本公司宣布開發一種單劑量疫苗，同時結合對抗新冠病毒 (COVID-19) 和流感的增強劑，這是新型呼吸道疫苗專案跨出的第一步。我們在招募罕見疾病患者的項目上取得進展，個性化癌症疫苗試驗已全部完成。本公司相信，這只是資訊為基礎的醫藥新時代的開始。」

莫德納將這款新疫苗稱為 mRNA-1073，將 Moderna 目前新冠疫苗與與正開發中的流感疫苗相結合。

另外，莫德納還宣布正在開發一種名為 mRNA-1365 的兒童疫苗，疫苗將能預防呼吸道融合病毒 (RSV) 和人類間質肺炎病毒 (hMPV) 感染。

市場人士表示，一針當兩針來打，讓民眾少接種一劑疫苗，對普羅大眾來說省時、便利，但目前訂價仍是未知數。

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編輯：李勝君