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Pimco：歐央行未來數年可能繼續購買資產

股市 01:43 2021/09/10

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Pimco投資組合經理預期，歐洲央行可能會在未來幾年繼續購買資產。（法新社資料圖片）

太平洋投資管理公司（Pimco）投資組合經理Konstantin Veit認為，歐洲央行可能會在未來幾年繼續購買資產，很長一段時間保持高度寬鬆。

Veit在聲明中表示，歐洲央行應對疫情的緊急購債操作（PEPP）可能在2022年結束淨買入狀態，但隨後會提高常規資產購買計劃的購買量。

「歐洲央行將在很長一段時間內保持高度寬鬆，因為短期內不大可能滿足加息條件。」Veit表示，「與日本央行類似，對政策可持續性的考慮可能愈來愈重要。」

歐洲央行周四宣布，將在四季度放慢疫情應對緊急購債計劃的操作速度，將「適度低於」過去兩個季度大約每月800億歐元（約950億美元）的購買速度。

管理2.2萬億美元資產的Pimco預計，決策者明年下半年將尋求減少每月資產購買規模，可能減少到一個月600億歐元。

巴克萊也抱有類似觀點，預計歐洲央行每月將通過PEPP計劃購買600億至700億歐元資產，通過常規資產購買計劃買入200億歐元資產。Silvia Ardagna等策略師稱，歐洲央行的這種做法可能持續到明年3月PEPP計劃的預定結束期。

【歐央行議息】歐央行行長拉加德：通脹上升為暫時　料年底歐元區經濟活動回到疫情前

【歐央行議息】歐央行維持利率不變　將放緩PEPP購買步伐

歐央行委員：一旦美儲局減碼買債 央行有應對措施

編輯：李勝君


 

歐洲 美股 疫情 加息 歐洲央行 日本央行

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