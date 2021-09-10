Pimco：歐央行未來數年可能繼續購買資產

▲ Pimco投資組合經理預期，歐洲央行可能會在未來幾年繼續購買資產。（法新社資料圖片）

太平洋投資管理公司（Pimco）投資組合經理Konstantin Veit認為，歐洲央行可能會在未來幾年繼續購買資產，很長一段時間保持高度寬鬆。

Veit在聲明中表示，歐洲央行應對疫情的緊急購債操作（PEPP）可能在2022年結束淨買入狀態，但隨後會提高常規資產購買計劃的購買量。

「歐洲央行將在很長一段時間內保持高度寬鬆，因為短期內不大可能滿足加息條件。」Veit表示，「與日本央行類似，對政策可持續性的考慮可能愈來愈重要。」

歐洲央行周四宣布，將在四季度放慢疫情應對緊急購債計劃的操作速度，將「適度低於」過去兩個季度大約每月800億歐元（約950億美元）的購買速度。

管理2.2萬億美元資產的Pimco預計，決策者明年下半年將尋求減少每月資產購買規模，可能減少到一個月600億歐元。

巴克萊也抱有類似觀點，預計歐洲央行每月將通過PEPP計劃購買600億至700億歐元資產，通過常規資產購買計劃買入200億歐元資產。Silvia Ardagna等策略師稱，歐洲央行的這種做法可能持續到明年3月PEPP計劃的預定結束期。

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編輯：李勝君



