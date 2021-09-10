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谷歌語音助手據報遭歐盟反壟斷調查

股市 01:12 2021/09/10

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外電報道，谷歌語音助手Google Assistant遭歐盟反壟斷調查。（法新社資料圖片）

據外電報道，Alphabet Inc旗下的谷歌(美：GOOGL)正接受歐盟反壟斷監管機構的調查，調查該公司是否可能強使設備製造商將Google Assistant用作安卓設備上的默認語音助手。

歐盟委員會6月曾表示，對互聯網連接設備的行業調查引起廣泛擔憂，即與語音助手相關的某些排他性和捆綁做法，如智能設備生產商被阻止在設備上安裝第二個語音助手。

歐洲最受歡迎的語音助手設備包括亞馬遜的Alexa、蘋果的Siri和谷歌的Google Assistant，據預測，語音助手的全球市場預計在2020年至2024年間，將從42億台增加一倍至84億台。

據報道，歐盟機構已要求設備製造商提供證據，以證明其被迫預裝Google Assistant，以及谷歌是否希望通過禁止在安卓設備中安裝競品，來確保獨佔地位。

谷歌在電子郵件中表示，安卓提供較任何其他移動平台更多的選擇。「製造商可以選擇在其設備上安裝哪些語音助手，用戶也可以選擇使用和安裝哪些助手。」

報道稱，歐盟委員會還想了解谷歌是否可能會使用其新設備的認證流程，以另一種方式確保獨佔性，以及Google Play商店對不同生態系統的重要性。監管機構在檢查用戶是否可以同時使用至少兩個語音助手。

過去十年，谷歌已經在三個不同的案件中被歐盟委員會罰款超過80億歐元。

澳洲或制定新法規　加強監管蘋果、谷歌、微信等電錢包

歐盟盯上谷歌兩項服務　要求2個月內整改

歐盟總法院擬11月 對谷歌GoogleShopping上訴案作裁決

編輯：李勝君


 

美股 谷歌（美：GOOGL） Alphabet（美：GOOG） Google 壟斷 Google Assistant 歐盟 反壟斷 Google Play Alphabet

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