  • 30°C
香港時間 : 2021910日 (五) 11:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】騰訊被約談北水無懼買入 科技股仍未絶望？（附Time code）

股市 08:55 2021/09/10

分享：

騰訊 （00700） 消息多多，繼被中央「約談」後，上日有報道指內地暫停審批新遊戲版號，拖累騰訊股價於港股交易時段捱沽，及至晚上，有關報道改為放慢審批，騰訊股價今早隨ADR反彈。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）於《ET開市直擊》為你分析。（點擊↓開聲聽）

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽　科技股反彈浪完未
01：00 - 美股外圍市況速覽　港股ADR表現
02：19 - 亞太股市早段市況
02：54 - 美股調整開始？還是小回大漲？
05：27 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
06：38 - 港股後市分析　短綫留意守穩廿天線
09：02 - 內地暫停、放慢審批遊戲　騰訊 （00700） 股價短綫點睇　網易 （09999） 又如何？
13：55 - 股票分析：騰訊 （00700） 欲短炒操作如何？
15：24 - 股票分析：網易 （09999） 股價前景點睇？
17：34 - 股票分析：微盟 （02013） 上望空間幾多？
18：57 - 股票分析：小米 （01810） 現價入可以嗎？
21：33 - 資源股近日強勢　可以繼續留意？對煤炭板塊較審慎
24：20 - 以幾內亞政變事件分析　對宏橋 （01378） 較利好
25：24 - 水泥股板塊前景分析
27：17 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 股價前景
27：46 - 港股市前競價交易時段速報
30：18 - ET個股推介：銀河娛樂 （00027）
31：32 - 股票分析：東方海外 （00316） 配股後買賣策略
34：06 - 股票分析：中車時代 （03898） 股價前景如何？
35：54 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 股價前景如何？
37：07 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？
39：11 - 股票分析：舜宇 （02382） 手機鏡頭出貨量跌對股價影響
40：41 - 股票分析：世茂服務 （00873） 股價前景如何
44：17 - 股票分析：中國建築 （03311） 股價前景如何
45：26 - 股票分析：金川國際 （02362） 股價前景如何
46：56 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 股價前景如何
49：01 - 股票分析：南方太陽能 （03134） 股價前景如何
50：30 - 股票分析：江西銅 （00358） 股價前景如何
51：58 - 股票分析：心連心化肥 （01866） 股價前景如何
53：24 - 港股開市後市況速報
55：27 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp96133819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*1分鐘速睇外圍市況重點：【按此】

*重溫上日《ET開市直擊》率先推介6隻國慶黃金周受惠股：【按此】

 

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】港股彈唔起 個股搵契機（附Time code）
2021/09/09
【ET開市直擊】港股彈唔起 個股搵契機（附Time code）
【ET開市直擊】港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？（附Time code）
2021/09/08
【ET開市直擊】港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？（附Time code）
【ET開市直擊】港股重上二萬六 尋找潛力概念股（附Time code）
2021/09/07
【ET開市直擊】港股重上二萬六 尋找潛力概念股（附Time code）
【ET開市直擊】碳中和概念有幾勁 港股受惠有幾多？（附Time code）
2021/09/06
【ET開市直擊】碳中和概念有幾勁 港股受惠有幾多？（附Time code）
【ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備
2021/09/03
【ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備
港股 ADR 股票 道瓊斯工業平均指數 騰訊

上一篇文章

【中概股風暴】喜馬拉雅FM撤回美國IPO計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【監管跌市】外媒澄清中國減慢而非停批網遊版號　騰訊ADR高港3%成交47億（第二版）
【監管跌市】外媒澄清中國減慢而非停批網遊版號　騰訊ADR高港3%成交47億（第二版）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升148點　騰訊ADR高12元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升148點　騰訊ADR高12元（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【恒大系】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排　恒大汽車彈逾8%
【恒大系】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排　恒大汽車彈逾8%