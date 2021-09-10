【ET開市直擊】騰訊被約談北水無懼買入 科技股仍未絶望？（附Time code）

騰訊 （00700） 消息多多，繼被中央「約談」後，上日有報道指內地暫停審批新遊戲版號，拖累騰訊股價於港股交易時段捱沽，及至晚上，有關報道改為放慢審批，騰訊股價今早隨ADR反彈。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）於《ET開市直擊》為你分析。（點擊↓開聲聽）

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53：24 - 港股開市後市況速報

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