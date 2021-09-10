【鏡粉必睇】Klook慶7周年推「慶生車車」 設MIRROR Edan & Jeremy打卡位 一連30晚推優惠 指定酒店低至1折

為慶祝全球旅遊及休閒體驗預訂平台Klook成立7周年，公司推出多項活動，包括推出「STAY得筍」優惠，由9月9日起至10月8日進行一連30晚的 優惠活動，每晚10點推出推出至少1項精選人氣優惠，如Staycation優惠包括指定Staycation1折優惠碼，買一送一、免費房間升級、限時獨家超抵折扣及Klook獨家期間限定主題Staycation等。

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是次Klook也邀請超人氣男團 MIRROR 兩大成員呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）與Klook一起慶祝生日，並打造專屬「慶生車車」，將於9月11日至9月19日限時快閃，名為「Klook x 通渠CP流動打卡車」將於港九不同地方巡遊，包括尖沙嘴海港城、灣仔利東街等地。

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於活動期間登上Klook專屬流動「慶生車車」，即可與MIRROR成員Edan和Jeremy打卡位拍照，並可獲期間限定禮品，包括即影即有相片連限定相架及價值20元的Klook禮品卡，數量有限。現場更設有巨型留言生日卡，將Klook預先收集大家對Klook、Edan、Jeremy、及愛人的祝福宣揚開去。



Klook「慶生車車」出沒時間：

● 9月11日(星期六) – 海港城港威商場露天廣場I (G103A 號舖 Emporio Armani 旁)

● 9月12日 (星期日) – 海港城港威商場露天廣場I (G103A 號舖 Emporio Armani 旁)

● 9月13日(星期一) – 觀塘駿業街

● 9月14日 (星期二) – 灣仔利東街(中庭）

● 9月15日(星期三) – 灣仔利東街(中庭）

● 9月16日(星期四) – 旺角朗豪坊外 / 西洋菜南街

為保留神秘感，活動最後三天（9月17至19日 ）的出沒地點將於稍後公佈，記得密切留意Klook Facebook專頁。

溫馨提示：登上Klook「慶生車車」前請先下載Klook App並登記成為Klook用戶



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記者：陳詠妍