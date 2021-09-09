【歐央行議息】歐央行行長拉加德：通脹上升為暫時　料年底歐元區經濟活動回到疫情前

▲ 歐央行行長拉加德：通脹上升為暫時 料年底歐元區經濟活動回到疫情前

歐元區8月通脹升至3%，創10年高。歐洲央行行長拉加德表示，通脹驅動因素包括重啟經濟、基數效應、能源、服務業相關的價格上升等因素，認為供應緊張的影響尚未體現，正在監控第二輪通脹影響，但相信通脹上升大部分僅為暫時。

歐央行維持利率不變，將放緩PEPP購買步伐，看【下一頁】

拉加德預期，秋季通脹將進一步上升，明年通脹率將再次下降。歐央行調升了通脹預期，料今年、明年及2023年通脹為2.2%、1.7%及1.5%，高於此前預估的1.9%、1.5%及1.4%。

拉加德又指，經濟復甦的反彈越來越快，歐洲央行預計年底前經濟活動將達到疫情前的水平，通脹遠低於央行中期目標，良好的融資條件對經濟復甦至關重要。不過，Delta全球擴散可能會推遲經濟的全面重新開放。

至於GDP，歐央行預計，今年歐元區GDP將增長5%，高過6月預測的4.6%，明年增幅預計為4.6%，此前預測為4.7%。

歐央行將會放緩緊急抗疫購債計劃（PEPP）的購買速度。拉加德指，這並不是縮減購債，而是校準PEPP，因許多方面都有改善，歐央行為未來三個月重新調整了刺激計劃。

拉加德稱，離結束購債、加息還有很長的路要走，會根據整個債券市場來決定購買速度。

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編輯：袁諾曦

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