  • 30°C
香港時間 : 2021910日 (五) 00:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐央行議息】歐央行行長拉加德：通脹上升為暫時　料年底歐元區經濟活動回到疫情前

股市 23:32 2021/09/09

分享：

歐央行行長拉加德：通脹上升為暫時　料年底歐元區經濟活動回到疫情前

歐元區8月通脹升至3%，創10年高。歐洲央行行長拉加德表示，通脹驅動因素包括重啟經濟、基數效應、能源、服務業相關的價格上升等因素，認為供應緊張的影響尚未體現，正在監控第二輪通脹影響，但相信通脹上升大部分僅為暫時。

歐央行維持利率不變，將放緩PEPP購買步伐，看【下一頁】

拉加德預期，秋季通脹將進一步上升，明年通脹率將再次下降。歐央行調升了通脹預期，料今年、明年及2023年通脹為2.2%、1.7%及1.5%，高於此前預估的1.9%、1.5%及1.4%。

拉加德又指，經濟復甦的反彈越來越快，歐洲央行預計年底前經濟活動將達到疫情前的水平，通脹遠低於央行中期目標，良好的融資條件對經濟復甦至關重要。不過，Delta全球擴散可能會推遲經濟的全面重新開放。

至於GDP，歐央行預計，今年歐元區GDP將增長5%，高過6月預測的4.6%，明年增幅預計為4.6%，此前預測為4.7%。

歐央行將會放緩緊急抗疫購債計劃（PEPP）的購買速度。拉加德指，這並不是縮減購債，而是校準PEPP，因許多方面都有改善，歐央行為未來三個月重新調整了刺激計劃。

拉加德稱，離結束購債、加息還有很長的路要走，會根據整個債券市場來決定購買速度。

相關文章：【美國縮表】聯儲局7月議息紀錄：部分官員指今年開始減買債是合適決定　對經濟增長樂觀

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

 

*同場加映*

《石Sir午市閒談》 石鏡泉指下周恒指或會繼續調整，而長飛光纖 （06869） 、青啤 （00168） 可以睇高一綫？立即去片睇石Sir分析！

經濟 GDP 歐洲 加息 通脹

上一篇文章

沙特阿美據稱考慮向外資 開放8580億元天然氣項目

下一篇文章

【美股市況】道指轉升100點　納指升0.4%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】港股ADR指數急插235點　騰訊ADR阿里美股低港約3%　中概股全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR指數急插235點　騰訊ADR阿里美股低港約3%　中概股全綫跌（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊遭誤報枉跌　ADR急彈撲500關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊遭誤報枉跌　ADR急彈撲500關（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【恒大3333】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排
【恒大3333】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排