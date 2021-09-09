【放寬入境】已接種疫苗外國遊客可入境 泰國將於10月起重開曼谷等4個旅遊區

泰國政府今日（9日）公布有關重開旅遊地區詳情，指計劃從下月起，向已接種疫苗的外國遊客，開放首都曼谷等4個主要旅遊區。

目前，布吉及蘇梅島已實施有關重開計劃，容許完成接種新冠疫苗及接受一系列檢測的外國旅客，在特定條件下免檢疫入境，而計劃下重開的旅遊區必須有約七成人口完成注射疫苗。

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當局亦計劃10月起將曼谷、華欣、芭堤雅及清邁納入重開計劃，惟只會局部重開曼谷部分地區，並優先開放熱門旅遊區，期望今年吸引100萬人次到訪。

在2019年，泰國有近4,000萬遊客到訪，本年至今錄得約8.8萬人次，當中有三分一屬於在7月布吉重開後再到訪的人士。據悉目前只有三成四曼谷居民完成打針，而全國比例更僅有一成半，預料這會對重開計劃構成一定阻礙。

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責任編輯：潘曉豐