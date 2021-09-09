【企業招聘】耀才證券逆市擴充　 9月13、14日一連兩天辦大型招聘日 晚班工作交易員享4千元津貼

就業市場漸回暖，耀才證券（01428）也廣納人才，公司將於下周一及二(9月13日及14日)舉行招聘日，並提供涵蓋不同領域及性質的職位，希望藉此廣納賢才，為集團業務擴展。

是次舉行的大型招聘會於耀才九龍總辦事處舉行，廣納不同類型的精英，例如交易員、分行主任、銷售經理及程式分析員等多個前線及後勤崗位。有意參加招聘日的求職者可經耀才網站免費登記，就職位申請預約面試。

集團主席助理兼人力資源總監葉頴恩表示，集團歡迎來自不同背景、渴望加入金融行業的人才、應屆畢業生、以及受疫情影響的待業人士應徵，她認為求職者的相關工作經驗並非獲取錄的先決條件，其請人的宗旨，在於應徵者是否具備勤奮好學的態度，以及對證券行業充滿熱誠等。

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葉頴恩補充，集團十分重視人才庫，設立多種具鼓勵性的優厚福利，包括近四百萬的膳食津貼、輪班津貼、勤工獎、每月業績花紅、以及年終花紅等。「為慰勞員工的努力，集團今年初已向員工派發共8位數的年終花紅，個別優秀員工更獲得高達30個月的豐厚花紅，以肯定、嘉許員工過去一年所付出的努力。」除此之外，耀才亦會安排經驗豐富的導師，為新聘員工提供考取牌照以及客戶服務等相關在職培訓課程。

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事實上，耀才證券老闆葉茂林一向愛錫公司員工，不時向員工派大利是及獎金，像今年初時大市交投暢旺，葉茂林投資阿里巴巴（09988）大有斬獲，他於今年1月時向向集團前線及後勤員工每位大派1,000元利是，「人人有份，永不落空」。去年初更向全公司員工豪派約七位數金額的特別花紅。他之前更曾先後六次「贏就員工、輸就歸我」，向全體員工提供免按金孖展以認購新股。

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記者：陳詠妍