【一起酒過的日子@iM網欄】飲酒要新奇，唔可以悶

酒齡有番咁上下的人，一般都是犯賤的。

首先，唔貴唔買，而且愈買愈貴，但買完又唔捨得飲。

第二，慣了一種口味，又衰花心，要無止境地追求新的味道。

有位威士忌酒評人叫 Jim Murray。記得在2015年，他在年度威士忌天書中，語出驚人，把傳統蘇格蘭威士忌打出五強。

冠軍的竟是2013年入樽的日本威士忌山崎18年。第二、三名是大家認為「好一般」嘅美國威士忌。

威士忌對蘇格蘭人來說係驕傲，係國粹。你試想象下，如果有食評人讚法國人做的雲吞麵比九記的出色，那種感覺是多麼的震撼。

但事實就是這樣。消息一出，全部18,000支山崎18年被秒速掃清。

行內人都說這個結果，不是因為蘇格蘭威士忌退步了，而是取決於日本威士忌給Jim Murray在味覺上帶來的新鮮感，與本身威士忌的質素沒有直接關係。

說到尾，味道是 subjective 的，有時候新就是好。就如一位前輩說：「新鮮呀嘛，就好似有啲人咁，明知老婆好，又最明白你，但都係要出去玩咁囉。」

今年，香檳廠 Louis Roederer 可能明白到大家這個心態，宣布了一件有關的大事。

以往他們每年的入門級香檳（亦即是冇年份的 Non Vintage NV），一般都是務求味道consistent，不輪是你八年前買，今年買，或是十年後買，飲到的味道都是一樣的 house blend。

Louis Roederer最近就打破傳統，宣布停產入門級的NV，改為multi vintage，即是以一個年份的提子為base，例如 2018年，再混入一點其他年份的陳酒。結果就是每年推出的味道都會有所不同。

類似的做法，其實其他香檳廠如 Krug 和 Jacquesson都已經開了先河。

現在，就連入門級的 Louis Roederer 香檳，每年都有新鮮感，每年都有追求新的味道的感覺。而如果咁啱base wine是好年份的提子，香檳又順便可以加價，這樣一來就不怕大家犯賤了。

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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