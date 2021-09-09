【美股焦點】三大指數表現分化 傳拜登計劃召開全球峰會商討應對疫情 抗疫概念股上漲

美股三大指數周四（9日）開市表現分化，道瓊斯工業平均指數跌18.4點及0.05%，報35,012.67點，標準普爾500指數跌1.84點及0.04%，報4,512.23點，納斯達克指數升5.76點及0.04%，報15,292.4點。

有傳美國總統拜登（Joe Biden）計劃召開全球峰會，商討應對新冠疫情以及增加對發展中國家的疫苗供應事宜，帶動抗疫概念股上漲，Moderna（MRNA）漲4.25%、諾瓦瓦克斯醫藥（NVAX）漲1.85%、Ocugen（OCGN）漲1.32%。

全球最大的鋁土礦出口國幾內亞日前發生政變，刺激國際鋁價飆升，創13年新高，相關板塊持繼高升，中國鋁業（ACH）漲7.14%、美國鋁業（AA）漲2.47%、世紀鋁業（CENX）漲1.57%。截至周四（9日）晚上10時倫敦鋁期貨現報每噸2,833美元。

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責任編輯：黃苑筠