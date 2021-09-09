【東京奧運】郵政發行「祝賀香港代表在東京奧運取得卓越成績」特別郵票 即日起接受預訂

香港郵政今日（9日）宣布，將於10月28日（星期四）發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，並由即日起接受市民預訂。

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為慶祝香港運動員在東京奧運的傑出成就，香港郵政發行有開郵票小型張，當中嵌有一套五枚全新設計的郵票，分別展示了劍擊、游泳、乒乓球、空手道及場地單車項目，並印上所有奧運得獎健兒肖像。

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市民可於即日起在郵票策劃及拓展處網頁或Facebook專頁預訂該款郵票小型張及相關郵品，亦可下載並填妥訂購表格，交回任何一間郵政局（流動郵政局除外），或投寄至「香港郵政總局郵政信箱11968號香港郵政集郵組」或「簡便回郵15號香港郵政集郵組」（只適用於本港投寄）。郵政局亦備有訂購表格供取用。截止訂購日期為9月21日（星期二）。

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責任編輯：羅浩濂