  • 30°C
香港時間 : 2021909日 (四) 23:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】郵政發行「祝賀香港代表在東京奧運取得卓越成績」特別郵票 即日起接受預訂

理財智慧 23:02 2021/09/09

分享：

香港郵政今日（9日）宣布，將於10月28日（星期四）發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，並由即日起接受市民預訂。

【精明理財】退稅「年金」 懶人包 到底值唔值得買 【下一頁

為慶祝香港運動員在東京奧運的傑出成就，香港郵政發行有開郵票小型張，當中嵌有一套五枚全新設計的郵票，分別展示了劍擊、游泳、乒乓球、空手道及場地單車項目，並印上所有奧運得獎健兒肖像。

【筍工推介】土木工程拓展署請丈量員 月薪1.7萬至2.1萬 需具備土地或工程測量兩年經驗 【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

市民可於即日起在郵票策劃及拓展處網頁Facebook專頁預訂該款郵票小型張及相關郵品，亦可下載並填妥訂購表格，交回任何一間郵政局（流動郵政局除外），或投寄至「香港郵政總局郵政信箱11968號香港郵政集郵組」或「簡便回郵15號香港郵政集郵組」（只適用於本港投寄）。郵政局亦備有訂購表格供取用。截止訂購日期為9月21日（星期二）。

 

【孫子市法】大摩唱淡 官府約談 港股慘淡

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

運動 郵票 運動員 空手道 劍擊 單車 單車 游泳 香港郵政

上一篇文章

【放寬入境】已接種疫苗外國遊客可入境 泰國將於10月起重開曼谷等4個旅遊區

下一篇文章

【企業招聘】耀才證券逆市擴充　 9月13、14日一連兩天辦大型招聘日 晚班工作交易員享4千元津貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客
【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推