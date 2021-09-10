【英國經濟】英國防疫限制放寬　無損網店銷情　Adobe數碼經濟指數：7月網銷創夏季高峰達1,068億

▲ 英國在 7 月放寬防疫限制，實體店銷售有增長，但網店銷售也繼續上升。

英國在 7 月放寬防疫限制，實體店銷售有增長，但網店銷售也繼續上升。根據 Adobe 數碼經濟指數的最新數據顯示，其網上零售消費維持上升的趨勢，單在 7 月就已達到 100 億英鎊 (約 1,068 億港元) 的夏季高峰。

據悉， 5 月至 7 月期間英國零售商數十億宗的網上交易，發現網上消費持續增長。英國年初至今的網上消費總額，累計達到 649 億英鎊 (約 6,931 億港元)，較去年同期增長 18%，較 2019 年同期增長 56%。

指數分析來自英國零售商匿名及匯總的交易數據，而其顯示疫情為電子商務帶來的轉變仍然不變。Adobe 國際業務總裁 Paul Robson 表示，疫情進一步加速數碼化。消費者已習慣於網上訂購日常用品，許多人已不會再像往日般前往門市購物。數碼經濟擴張的規模是前所未有的，並從根本上重塑消費者對與之互動的品牌的期望。

網上價格持續增長 7月按年增2.8%

調查還分析和追蹤網上商品的價格波動。並發現為了滿足消費者持續增長的需求，供應鏈持續受壓，導致 7 月份的網上通脹較 2020 年 7 月同期增長 2.8%。英國 6 月份網上通脹亦較 2020 年 6 月上升了 4.8%，高於英國消費者物價指數 (CPI) 較去年同期增長 2.5% 的零售門市通脹指標。

英消費者避免到繁華地區購物

至於網店銷售仍持續增長的原因。據調查顯示， 1,000 位英國消費者當中，許多人仍然認同網上購物相對安全。有 40% 的消費者計劃盡量避免在店內購物，而 56% 的消費者計劃完全避開商店街這些繁華地區。

當民眾漸重返辦公室工作，三分之一的英國消費者表示購買了新衣服。調查顯示，7 月底前的六個星期，較封城前的六個星期 (2020 年 1 月和 2 月) 相比，上班服的銷售額增長了兩倍。更同時帶動相關經濟活動，包括每周平均在早餐、午餐及辦公室附近的便利店、乾洗店等商店花費 62 英鎊 (約 662 港元)。

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責任編輯：馬意文