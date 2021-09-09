【中小企營商】疫情催生新消費模式　電子商務與實體店並行成大趨勢

▲ SHOPLINE今年發佈的《2021香港開店白皮書》，O2O銷售商戶增長了15倍。（陳永康攝）

疫情對全球零售業影響甚大，不小消費者轉向網上購物多於到實體店消費，但疫情緩和後，這種消費模式又會否回到以前？根據SHOPLINE今年發佈的《2021香港開店白皮書》，O2O銷售商戶增長了15倍，電子商務與實體店並行才是來年的大趨勢。

電商平台SHOPLINE的香港區總經理韋百濤指，不少本來只經營網上商店的商戶在疫情緩和後主動詢問平台會否有實體店的相關計劃，而在其與新之城合作的SHOPLINE網店「落地計劃」中，不少店家透過「線上線下」的互通銷售模式作推銷，讓顧客體驗到O2O（Online-to-Offline）的消費模式。他表示，本港消費者已開始適應這種模式，預計未來會持續下去。

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實體店助網銷落地 生意增

在剛進駐新之城的8間中小型網店中，售賣二手衫的Retrovert表示，曾有客人主動查問會否有實體店，可看到貨品的實物和「試衫」，亦有顧客上網下訂後到門店取貨，令她們感受到實體店的重要性。雖然實體店的經營成本比網店高約一半，但這段期間生意額亦一直上升。

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另一售賣湯包的商戶心靈養生坊負責人黃雯則表示，網店落地讓店舖的生意額上升了110%之多，更多了年輕人光顧。她指，疫情較嚴重時商戶的投資成本減少，雖然其品牌曾有過實體店，但收入多數來自網店，現在疫情緩和，網上與實體店的生意額卻幾乎各佔一半。

記者：李智美