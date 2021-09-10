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全球最佳十大都市 亞洲僅東京上榜（附排名）

環球社會熱點 08:05 2021/09/10

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英國雜誌《Time Out》邀請全球2.7萬名，來自不同城市的居民，提名心目中的最佳都市，調查得出全球最佳十大都市排名，其中美國三藩市獲選為全球最佳都市首位；而亞洲都市當中，只有日本東京成功打入第十位。

Kim Kardashian宣傳虛擬貨幣 英政府點名批評 【下一頁】

《Time Out》評核眾多城市夜生活、餐廳、文化特色，以及新冠肺炎疫情以來愈發重視的社區意識，同時評估各個城市的環境意識、友好程度等，宣布選出全球最佳十大城市。

美國三藩市被獲選為全球最佳都市第一位，《Time Out》表示，三藩市成功將可持續性發展、進步及不同文化接受程度結合。《Time Out》在新冠肺炎疫情下，當地民眾仍以積極態度面對生活，展示互相友愛的精神。

此外，《Time Out》亦指三藩市有大量餐廳容許民眾戶外用餐，街頭景觀猶如一場大型戶外派對；同時亦讚揚三藩市的綠化空間、令城市保留獨有特色。

全球最佳十大都市排名

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塔利班擬911辦就職禮 中俄等多國獲邀出席 【下一頁】

《Time Out》全球主編麥金（Caroline McGinn），今年榜上有名的大都市有相同共通點，能讓都市成為充滿樂趣、文化及社交的地方。而且結果亦表明，新冠疫情或會破壞多數都市人的生活，但同時反映提升出社區精神、居民及本土企業的相互支持，更多甚至在疫情下於都市中發掘新樂趣。

責任編輯：郭麗明

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