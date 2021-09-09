【美股焦點】研究機構萬達指AMC買入明顯放緩　散戶出現2月以來首次淨賣出

自年初以來，各種「MEME股」受散戶追捧，不過據研究機構萬達研究（Vanda Research）的最新數據顯示，儘管AMC院線（AMC）股價在周二（9日）上漲9%，但散戶卻出現自2月以來首次淨賣出AMC股票。

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研究機構認為，周二的股價大漲是由機構投資者推動。萬達的分析師表示，許多對沖基金現在正試圖預測散戶情緒變化，並在普通投資者參與之前買入這些股票。報告指，AMC股票的買入明顯放緩，上半年是「MEME股票」的上漲高峰，每周買入超過10 億美元。但該股於8月開始反彈，散戶買入的金額跌至不到2.5億美元。

受惠於「MEME股」熱潮，AMC股價自2021年初以來，已上漲超過2,000%。

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責任編輯：黃苑筠