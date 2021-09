Kim Kardashian宣傳虛擬貨幣 英政府點名批評

社交媒體大行其道,不少名人或KOL都會在社交媒體賣廣告。美國名媛Kim Kardashian坐擁超過2億粉絲,她曾在Instagram推銷一款新虛擬貨幣Ethereum Max。英國金融監管機構早前點名批評Kim Kardashian,警告投資者可能蒙受損失。

Kim Kardashian憑著真人騷《Keeping Up with the Kardashians》大受歡迎,再加上她與著名饒舌歌手Kanye West的一段婚姻,讓她多年來的知名度居高不下。

Kim Kardashian曾被《時代雜誌》評為全球百大影響力人物,在Instagram擁有2.5億粉絲,她曾在Instagram限時動態張貼廣告宣傳Ethereum Max。

她有將這則限時動態標記為廣告,但Ethereum Max當時是由不知名開發者創造,僅推出一個月。

英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority,簡稱FCA)主席蘭德爾(Charles Randell)本周表示,Kim Kardashian利用社交媒體宣傳Ethereum Max的行為,或構成史上最多受眾的一次金融宣傳活動。

蘭德爾稱無法評論Ethereum Max是否騙局,但稱騙徒不時向名人付款,要求名人協助他們推高虛擬貨幣價格,然後再作抛售。

