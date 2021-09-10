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Kim Kardashian宣傳虛擬貨幣 英政府點名批評

環球經濟金融 09:05 2021/09/10

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社交媒體大行其道，不少名人或KOL都會在社交媒體賣廣告。美國名媛Kim Kardashian坐擁超過2億粉絲，她曾在Instagram推銷一款新虛擬貨幣Ethereum Max。英國金融監管機構早前點名批評Kim Kardashian，警告投資者可能蒙受損失。

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Kim Kardashian憑著真人騷《Keeping Up with the Kardashians》大受歡迎，再加上她與著名饒舌歌手Kanye West的一段婚姻，讓她多年來的知名度居高不下。

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Kim Kardashian曾被《時代雜誌》評為全球百大影響力人物，在Instagram擁有2.5億粉絲，她曾在Instagram限時動態張貼廣告宣傳Ethereum Max。

她有將這則限時動態標記為廣告，但Ethereum Max當時是由不知名開發者創造，僅推出一個月。

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英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，簡稱FCA）主席蘭德爾（Charles Randell）本周表示，Kim Kardashian利用社交媒體宣傳Ethereum Max的行為，或構成史上最多受眾的一次金融宣傳活動。

蘭德爾稱無法評論Ethereum Max是否騙局，但稱騙徒不時向名人付款，要求名人協助他們推高虛擬貨幣價格，然後再作抛售。

責任編輯：鄭錦玲

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