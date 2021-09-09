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【高息餐飲股】本地餐飲股有17厘？　同請人有關？

股市 22:41 2021/09/09

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【餐飲股】本地餐飲榮辱互見 連鎖酒樓、日式食肆半年大削約500人 茶餐廳逆市增聘300人

香港餐飲乍暖還寒，食肆上半年大部分時間只能四人一枱，入座率不可過半，間接拖累堂食生意，部分食肆被逼開源節流，減少人手。不過，餐飲股仍然有高股息率，稻香控股 （00573） 6.3厘、味千中國 （00538） 8.5厘、太興 （06811） 5.4厘、敍福樓 （01978） 17.1厘，從員工數目變動，則反映其經營情況則各有不同。

本地餐飲股相繼發布截至6月底的半年業績，在中港經營日式食肆的味千中國上半年大削人手，由去年底的9451人，減至今年6月底的9451人，期間減少500人或5%。

此外，主要經營「稻香」、「客家好棧」、「泰昌餅家」等品牌的稻香上半年同樣大削493人，僱員數目由去年底的6005人降至5512人。

不過，有餐廳逆市擴充人手，經營「太興」、「敏華冰廳」、「茶木」、「靠得住」等的太興集團 （6811） 上半年增聘300人，員工數目增至7200人。旗下牛角、溫野菜經常大排長龍的敘福樓集團 （01978） 上半年增聘90人至1434人。

味千中國在業績提到，上半年員工成本約為2.65億元人民幣，按年增24.4%，但員工成本佔營業額的比例由去年同期的30.8%下降至26.2% ，由於收益增長，集團能夠實現更高勞動效率。而稻香控股上半年僱員福利開支3.39億元，按年增1%。

相關文章：

【敘福樓】黃傑龍：下半年再開牛角等6家分店　7月生意額已回復疫情前水平

【業績│餐飲股】太興上半年純利按年升近3倍 中期息增加92%至2.5仙

【業績｜餐飲股】稻香去年盈轉虧蝕近5800萬 叙福樓預告至少賺1.3億

編輯：李哲毅

港股 太興集團（06811） 味千(中國)（00538） 稻香控股（00573） 敘福樓集團（01978）

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