【政府工略】康文署請一級技術主任 月薪4.4萬元至5.8萬元 入職條件一覽

康樂及文化事務署轄下的文化事務部職系管理及支援組請一級技術主任(文化工作)(舞台工作類別)，月薪44,555元至58,635元，除了取得有關資歷外，亦需具不少於6年從事操作和保養藝術表演技術設施、舞台製作或舞台相關活動的全職工作經驗，工作主要協助高級技術主任監察整體舞台管理及運作，並擔任其副手。另外，職位或需接受與本職系職務相關的培訓及不定時工作以及需接受職系或部門首長按所屬職責組別及工作類別作出的調派和調職安排。職位會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現良好，在合約圓滿結束後可獲發酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得實職底薪總額的15%。當受聘人完成三年合約條款後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2021年9月16日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請一級技術主任(文化工作)(舞台工作類別)職位」(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。由於招聘部門可以訂立篩選準則，甄選條件較佳的應徵者，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況、學歷詳情以及中英文語文能力程度。資料不全、逾期、未妥為簽署、經傳真╱電郵遞交，或並非用指定表格遞交的申請將不獲考慮。

申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績、證書及相關工作經驗證明文件正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件正本以供核實其資格，其申請將不獲考慮。

申請人如獲選參加遴選面試，通常會在截止申請日期後約八至十個星期內接到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加遴選面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組

查詢電話：2601 8632

截止申請日期(日/月/年)：16/09/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂