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【職場熱話】 同事參加Speed Dating 講咗一句話 港女當場黑面 網民：他才是人生勝利組

理財智慧 11:00 2021/09/10

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根據統計處顯示，在過去30年從未結婚的單身人士數目約190萬人，就是有3成單身男女，近日有網民於網上討論區發文，指有男同事參加快速約會 (Speed Dating)，他很帥，有點像陳冠希。但因他說了一句：「我住公屋」，立即令其他女性板著臉，最後連一個手提電話都拿不到。

【延伸閱讀】情侶58萬首期入市青衣私樓　準備打造新婚安樂窩   【下一頁

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【職場熱話】夜校同事需輪班工作  面對前途問題      轉工2揀1     【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為住公屋沒有甚麼問題，反而是沒有健碩身材會扣分，「我住公屋又不見我一個電話都拿不到？」、「我朋友住公屋，有生意又駕平治 (benz) ，無問題的。」、「住公屋是天下無敵、人生贏家，我朋友住公屋，每年可以去日本2次。」、「公屋平租，先儲到錢。」

同場加映：【孫子市法】大摩唱淡 官府約談 港股慘淡

 

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責任編輯：陳頌潔

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