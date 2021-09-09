全美最富1%有錢人欠稅嚴重 每年交少近1.3萬億

美國財政部周三（8日）公布的報告指，最富有的1%美國人每年欠稅高達1,630億美元（約1.3萬億港元），佔每年6萬億美元（約4.67萬億港元）未償還稅款28%，10年來導致當局損失7萬億美元（約54.6萬億港元）收入。

英國社福界狠批加稅方案 撥款杯水車薪無解決問題 【下一頁】

美國財政部的報告指全美最富有的1%人士，每年最多欠稅1630億美元，金額佔未償還稅款的28%。財政部表示，民眾欠稅會助長經濟不均，導致政府稅收減少，當局或需要加稅以支付社會援助。

美國政府積極加強國家稅務局（IRS）執法，計劃向IRS投資800億美元（約6,240億港元），僱用更多執法人員、改革IRS技術並引入新申報要求，盡力遏止欠稅行為。

拜登料推6大防疫措施 抗變種病毒及增疫苗接種 【下一頁】

美國財政部官員薩林 （Natasha Sarin） 表示，拜登政府希望令欠稅額減少，以創造更公平的經濟環境，強調方案的審計及執法行動將針對富有民眾，加強監督其繳稅行為。

民主黨議員希望徵收未償還稅款，並利用稅收支付3.5萬億美元基建方案，但有共和黨人士及商界質疑擴大國稅局的人員規模的方案，認為不應擴張IRS的權力，並指上述阻礙欠稅方案是侵犯私隠。

責任編輯：郭麗明

*同場加映*

《石Sir午市閒談》 石鏡泉指下周恒指或會繼續調整，而長飛光纖 （06869）、青啤 （00168） 可以睇高一綫？立即去片睇石Sir分析！