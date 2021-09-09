▲ 【電子支付】AlipayHK夥萬寧推消費獎賞 下一步冀拓跨境優惠

多個電子錢包輪流加推消費獎賞，今日AlipayHK宣布與萬寧合作推出優惠，包括門市50元優惠及網店100元優惠等。支付寶港澳台地區總經理李詠詩透露，下一步會將優惠陸續拓展至其他地區錢包，讓用戶在跨境時都可以享受不同優惠。

此外，萬寧、AlipayHK、支付寶和支付寶（澳門）今日聯合宣佈達成合作，萬寧北亞區營銷總監鄭虹表示，今次聯動三地電子支付工具，可令大灣區 7,000 萬用戶在 400 多間分店及網上商店都能享受萬寧的優惠，方便日後灣區生活和旅遊。

李詠詩表示，合作涵蓋本地和跨境優惠，是一個的新嘗試，公司近年著力拓展及完善大灣區內服務，期望日後大眾出行都能一 app 在手，暢通無阻。

AlipayHK稱，即日起至萬寧網店使用AlipayHK購物滿688元即減100元；使用AlipayHK門店購物滿388元即減50元，可使用4次；萬寧購買 Olive Young 產品滿300元即減50元，可使用2次，但全部數量有限， 送完即止。

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編輯：李哲毅