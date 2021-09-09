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【全新服務】慳時間到舖頭即取飲品！Starbucks手機網上訂購服務擴至全港分店

理財智慧 22:22 2021/09/09

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香港Starbucks今日（9日）宣布，網上訂購服務（Online Order & Pick Up）即日起適用於全港分店，客人可透過電話使用服務，隨時查看飲品製作時間，免去到店排隊時間。

更多詳情：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同時，客人可利用電話掃瞄店內的網上訂購服務的二維碼卡，並在手機瀏覽器中，挑選自己喜愛的飲品和食品，並加添個人化選擇後下單。客人可查看飲品和食品的預計準備時間，並以「以訪客身份結帳」可選擇使用MasterCard, Visa, Apple Pay 或 Google Pay 付款。在查閲電子帳單時，客人可按帳單顯示的準備時間，前往領取飲品及食品。

 

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責任編輯：潘曉豐

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