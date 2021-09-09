【全新服務】慳時間到舖頭即取飲品！Starbucks手機網上訂購服務擴至全港分店

香港Starbucks今日（9日）宣布，網上訂購服務（Online Order & Pick Up）即日起適用於全港分店，客人可透過電話使用服務，隨時查看飲品製作時間，免去到店排隊時間。

更多詳情：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同時，客人可利用電話掃瞄店內的網上訂購服務的二維碼卡，並在手機瀏覽器中，挑選自己喜愛的飲品和食品，並加添個人化選擇後下單。客人可查看飲品和食品的預計準備時間，並以「以訪客身份結帳」可選擇使用MasterCard, Visa, Apple Pay 或 Google Pay 付款。在查閲電子帳單時，客人可按帳單顯示的準備時間，前往領取飲品及食品。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐