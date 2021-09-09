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【Microsoft】網上會議欠互動　微軟Teams推同伴模式  增手機應用功能（多圖）

科技 23:05 2021/09/09

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為了增加會議的互動性，微軟 Teams 推出多項新功能，希望解決企業的痛點。

隨著混合工作模式成為新趨勢，企業需克服各項問題，包括如何增加網上會議的互動性。據商業諮詢公司 Frost & Sullivan 的數據顯示，全球超過 6000 萬間會議室中，只有 7.8% 啟用了視像，令會議體驗感下降。為了增加會議的互動性，微軟 Teams 推出多項新功能，希望解決企業的痛點。

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微軟將在 Teams 推出「同伴模式」，參與者可在自己的視像窗格中看見會議主持人的全景視圖。此外，針對不少用家使用 APP 版本的Teams，微軟將更新會議功能，用家未來可在 APP 版本投影 PowerPoint、設定靜音等，更新後的同伴模式將在未來幾個月內推出。

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隨著混合工作模式普及，帶動喇叭等周邊產品的需求，微軟推出主要支援視像會議的集線器喇叭 Logi Dock。除了內置喇叭及麥克風，機頂設有快速加入會議、調整音量、靜音及關閉視像的按鍵，並同時支援 Microsoft Teams 、Zoom 等軟件。Logi Dock 提供兩個 USB-A 3.0、三個 USB-C 3.1 Gen 1 以及一個上 USB-C 埠，後者還能為手提電腦供電，最高達 100W，而 Logi Dock 可同時連接兩個螢幕。

微軟的工作趨勢指數報告指出，自公司實行遠距工作政策後，有約 97% 的員工表示，會主動向上司反映最適合自己的工作模式，以及獲得對方的支持。雖然員工可以自由選擇工作模式，但對於選擇遠距工作的員工來說，如何在網上匯報中傳遞訊息、面部表情等是一大挑戰。
針對此情況，PowerPoint 將推出 Cameo 功能，用家可使用 Teams 內的 PowerPoint Live功能，將 Teams 畫面投影至匯報中，以進行實時匯報。此外，Microsoft Teams 新增的演講者教練會透過收集到的聲音，以及 AI 分析，向匯報者提供匯報建議，如語速、音量等，以上兩項功能將於 2022 年初推出。

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記者：廖淑瑩

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