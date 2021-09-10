拜登擴大疫苗接種範圍　涉及三分之二勞動人口

Delta新冠變種病毒肆虐，美國總統拜登（Joe Biden）本周四（9日）宣布擴大疫苗接種計劃，要求全國三分之二的勞動人口接種疫苗，涉及約1億人，全美各地員工人數多於100人的企業需強制員工接種新冠疫苗，如沒有接種疫苗者，剛需每周接受檢測。

拜登說：「接種疫苗無關自由或個人選擇，而是保護自己及身邊及在乎的人。我作為總統的工作就是保護全美國人民。」是次擴大接種疫苗範圍將影響１億美國人，涉及私人企業約8,000萬名僱員及參與政府護療保險的醫院及醫療看護設施等約1,700萬人。

白宮新聞秘書Jen Psaki表示，聯邦政府員工有大約75天時間接種疫苗，以迎合當局的疫苗接種要求，她指拒絕接種的員工將會在被解僱前面臨漸進的紀律處分。另外，拜登又收緊多項防疫措施，如為了強制飛機乘客配戴口罩，運輸安全管理局有權向拒絕配戴口罩的乘客徵收雙倍罰款。

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编辑：李勝男