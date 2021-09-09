【隧道沉降】港鐵：九龍站至奧運站間沉降幅度達20毫米　要求尖沙咀消防局綜合大樓建築工地停工

▲ 港鐵指，自去年7月開始，一直密切監察尖沙咀消防局綜合大樓建築工地的情況

港鐵 （00066） 公布，因應沉降監測要求尖沙咀消防局綜合大樓建築工地停工。按照現行鐵路保護機制，港鐵聯同相關政府部門周四（9月9日）向渡華路尖沙咀消防局綜合大樓建築工地的註冊建築專業人士發出指示，要求暫停其在鐵路保護區内的工程。港鐵發現設置於東涌綫九龍站至奧運站之間鐵路隧道的監測點，最新錄得的沉降幅度已達到預設的20毫米停工指標。

港鐵據報無法在2022年首季開通沙中綫過海段，詳見【下一頁】

港鐵指，自去年7月開始，一直密切監察尖沙咀消防局綜合大樓建築工地的情況，並要求該項目的承建商於九龍站至奧運站之間的鐵路隧道多個位置設置監測點，以便公司監察沉降數據。港鐵鐵路保護組人員於9月7日的監察中，發現有監測點錄得的沉降幅度達到預設的20毫米指標。公司遂按既定機制，聯同相關政府部門要求該建築項目的註冊建築專業人士暫停導致沉降的相關工程。經檢驗後，公司已確認鐵路安全及營運不受影響，並會持續監察，確保安全。

港鐵會密切監察該鐵路隧道的沉降情況，並與相關政府部門保持緊密溝通。負責該建築項目的註冊建築專業人士已被要求提供有效緩減沉降的施工方法及緩解措施。相關部門及公司在註冊建築專業人士確保鐵路設施和營運安全不會受後續工程影響後，方會同意承建商恢復相關工程。

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