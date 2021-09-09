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拜登定太陽能大計 發電比率2035年升至40%

環球社會熱點 18:09 2021/09/09

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美國總統拜登為應對氣候變化，積極推動太陽能發展。美國能源部周三（8日）就太陽能計劃發表報告，計劃將美國太陽能發電比率由現時的4%，大幅增加至40%。美國政府預計太陽能計劃能創造150萬個職位，但要升級電網設施來配合計劃。

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美國能源部報告列出，美國要採取哪些措施來實現太陽能發電比率升至40%的目標。這些措施包括由現時至2025年每年安裝容量達30吉瓦（GW）的太陽能裝置，由2025年至2030年每年安裝容量達60吉瓦的太陽能裝置。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）於聲明中，形容太陽能是最便宜和增長速度最快的潔淨能源，預計到了2035年，太陽能產生的電力足以為美國所有家庭供電。

《紐約時報》引述能源部指，太陽能發電板的成本已大幅下降，預計美國太陽能發電比率於2050年可升至45%。

拜登（Joe Biden）宣布實踐減排，希望在2035年達到電力產業淨零排放的目標。根據研究公司Rystad Energy的數據，拜登如要達到上述目標，發展太陽能所需土地面積甚至大過荷蘭。

環保少女登時裝雜誌封面 狠批快速時裝危害氣候 【下一頁】

美國内政部上周宣布將開始研究能源改革，希望發電商可用更低廉的價格取得公有土地，用作發展太陽能及風能。

另外，美國政府料需耗費數萬億美元來升級設施。現時的電網是專為煤電、天然氣和核電站而建設，美國如要改用可再生能源作主要發電方式，就要增加電池、傳輸綫及多項技術來配合，確保電網的性能及可靠性。

颱風艾達吹襲路易斯安那州等地，當地電網受到影響停電數日。天災也揭示了傳統能源系統的弱點，促使美國政府希望加快改革能源政策。美國政府計劃利用減免稅款的方式，鼓勵家庭、企業和公營機構改用太陽能系統。拜登政府也希望地方政府加快批准和建設太陽能設施的速度。

責任編輯：鄭錦玲

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