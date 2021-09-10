【美國經濟】聯儲局公布經濟褐皮書　美國經濟增速放緩至「溫和擴張」

Delta新冠變種病毒持續肆虐，歐美疫情再度升溫，美國聯儲局周三（8日）發布俗稱褐皮書的地區經濟報告，表示從7月初到8月底期間，美國經濟增長速度放緩至「溫和擴張」(moderate pace) 狀態，不過製造業、運輸、非金融服務、以及居民房地產業皆表現強勁。

報告還指出，經濟活動增長減速，主要是受到兩方面負面因素影響。首先是由於擔憂變種病毒傳播，在大多數地區內，居民減少了外出用餐、出行、旅遊等方面活動；其他部分的經濟活動放緩則主要是受累於供應鏈終端、以及勞動力短缺，而非市場需求疲軟，尤其是汽車銷售增速放緩，主要歸結於晶片短缺潮持續，造成的企業庫存不足。

至於就業方面，調查顯示所有地區的就業人口整體有所提升，不過不同地區情況各不相同，增速介乎「輕微至強勁」之間。另外市場對勞動力需求增加，但各地皆指出，廣泛的勞動力短缺限制了就業發展，同時在很多情況下干擾商業活動 ，當中「員工流動率提升、提前退休、育兒需求、職位待遇挑戰、以及補充失業救濟金」是阻礙就業的主要因素。本周三美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，7月職位空缺數量上升至1093.4萬個，再創紀錄新高。

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编辑：李勝男