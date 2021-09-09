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【公關大娜移@iM網欄】別讓網戰思維趕走店舖的顧客

名人薈萃 18:08 2021/09/09

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與好友一齊慶生，訂了最愛的台式火鍋，這家店位於金巴利道，名字響徹寶島，招牌的麻辣鴨血和豆腐香濃嫩滑，酸菜湯底也清爽開胃，菜品四正，看似無可挑剔。殊不知設下90分鐘打邊爐的時限鐵律，一夠鐘就熄爐收碗，大煞風景。更搞笑的是，收了切餅費又以過時為由推搪，最後不情不願地草草上了蛋糕，丟下幾隻碟子。結果我們仨以狂風掃落葉地鯨吞下貢丸豚肉加蛋糕，咸甜交雜，極之狼狽下結束了聚餐。令人氣結的是，行出店外，門庭零落了無人影，不明為何要火急火燎趕客？

忍不住翻撻華仔名句：「今時今日咁嘅服務態度點得架？」這種粗暴的待客之道，已經列入在下「永不光顧」的黑名單。這兩年疫情肆虐，相約的飯局未曾停歇，高級餐廳仍能保持水準，部分中檔路線的食肆服務卻日漸退步。或是限聚令的緊箍咒下，許多餐廳為了提升翻檯率，不惜迫客吃完即撇。可惜侍應培訓未做到位，催促客人離席的手法拙劣，不少是年少氣盛的九十後，操作過程「不解釋」，目無表情、惜字如金。

為了追求客量而犧牲服務質素，毀掉口碑，是不智的營商手法。網購盛行，商店專注拍片做live吸like，悉心經營網店及社交平台，分薄了實體店的資源，拖低服務素質，疫下「情有可原」。在這段不知多長的疫情期，有些企業會「不務正業」，如愛瑪士香水廠轉為生產洗手液、Burberry生產線做醫務工作服、Dyson製造呼吸機、美國通用、法國雪鐵龍和德國奔馳，啟動呼吸器生產線。惟這都是為抗疫所施的權宜之計。

長期沉浸網戰思維裡，當客人回歸舖頭時，實體服務或「久疏練兵」，容易破綻頻出。《The Retail Revival》的作者史蒂芬斯特別提醒：「當人們對商店的需求減少，更要抓住與顧客間的真實互動，這正是網路消費所欠缺的。」

《Fast Company》雜誌做過一項有趣的實驗，將蒙特利爾一條商店街的顧客分成兩群：一群在現場逛街，另一群則透過電腦，在一模一樣的虛擬商場中消費。最後，前者對於購物過程、細節的記憶，幾乎是後者的3倍。調查指75%美國青少年更偏好在實體店購物，主因是「人們心底已將購物認知為社交生活的一部份」。

在網路橫行的時代，實體店的體驗是「溝心的王道」，應該具備五大元素：

新奇獨特：提供獨特優質的享受。

友善愉悅：店內體驗令人愉快，服務大使別忘了微笑。

慢速享受：讓顧客好好地享受，別只顧賣弄高科技。

本土化：與當地環境融為一體，並滿足客群特性。

舒適企理：保持店內陳設利落潔淨。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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