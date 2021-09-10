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【職場熱話】同事開會一個問題 令老闆感到尷尬 網民：出聲問就核突一點

理財智慧 11:00 2021/09/10

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中秋將至，有些公司會派月餅，但近日有網民於網上討論區發文，指有同事在開會期間，主動問老闆一個問題，當場令其他人感到尷尬和愣然。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +4

 

樓主坦言：「之前公司是派月餅券給我們去換，上年因為疫情，公司少了很多這類型的節日慶祝活動，上年連月餅券都沒有派，因為我們分批在家工作。我覺得月餅有沒有都無所謂，有生果吃一吃都開心。不過現在的環境有一盒月餅給我們，可能是一盒月餅全隊人食，沒有可能一人一盒。」

【職場熱話】中學舊同學麵包店做收銀  港男怕尷尬不敢相認  網民：自力更新沒有問題   【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為該同事出聲問老闆有沒有月餅派，就顯得有點核突，「有當然好，但出聲問就核突一點。」、「其實有沒有無所謂，因為公司一般很遲派，已經食厭了。」、「現在很多公司都沒有，最多派2件裝月餅給你，一盒4個月餅太昂貴啦！」、「這個問題，當然問自己部門，或者問人事部，和福利部等等...為甚麼開會的時候，直接問老闆？」

其他網民回應：

一人一粒棋子餅

月餅不太健康，沒有月餅就算了，派錢好一點啦！

真是從小未食過月餅嗎？

 

同場加映：【孫子市法】大摩唱淡 官府約談 港股慘淡

 

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責任編輯：陳頌潔

職場文化 在家工作 疫情 月餅

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