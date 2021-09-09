【投資理財】10LIFE: 投資相連保險產品收費相差達六成 甚至身故賠償都有影響?

近年不少人受購入投資相連壽險產品，今年上半年銷售暢旺，按年升1.9倍至134億元。所謂投資相連壽險（簡稱：投連險）產品，是一種長期(最長投資期可投20或30年) 投資兼具投資成份的人壽保險產品，投保人可以利用供款用作投資 (一般透過保險公司平台投資基金)，投連險的回報是取決定投資產品的價值，因此投資回報是不保證的，而且人壽保障也較一般人螫保險的賠償較少。保險產品比較平台10Life對比了市面上三款熱賣的投資相連產品，發現不同的產品在總體收費上有重大差異，最多可以相差達六成，對於保單持有人長遠有蠶食的效應。

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10Life對比了三大保險公司熱賣的投資相連產品，包括友邦卓達智悅、宏利投資計劃、保誠雋賦投資計劃，發現其總費用及收費披露(TFCD)為24%、27.5%、17.2%，最高及最低相差高達六成。10Life的團隊在相同的假設下，以100萬元投入保費，每年6%作為回報，發現30年後的退保價值相差近33萬元，甚至如果投資相連保險表現欠佳時，身故賠償額亦受影響。

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10Life也發現投資相連作為高收費和回報波動的保險產品，在銷售過程中未有向投保人提及潛在虧損情景，只提供 4 個假設年度淨回報率（0%、3%、6%、 9%）作闡述。平台指在現時監管要求下，保險公司無須提供虧損情景。因此，平台以每年虧蝕3%的情景下運算退保的價值，發現產品於30年後損失達七成.退保價值只餘下30%。

10Life創辦人及行政總裁倫沛然表示，現時市場上投連險產品多不勝數，消費者難以分辨及比較的情況下，在費用及收費有極大差異，嚴重影響投保人的投資回報。他亦提醒投保人在購入前，必須清楚了解產品小冊子和計劃書的內容，及向保險顧問提出疑問。

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記者：陳佳恩