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拜登谷太陽能 Tesla乘勢請人攻能源業

環球社會熱點 18:23 2021/09/09

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美國電動車巨擎Tesla發展迅速，希望擴充其能源業務。Tesla人員早前在微軟（Microsoft）旗下職場社交平台LinkedIn發文，表示現正招攬人手，組成新團隊，將負責支援旗下的能源業務。

德州環保團體狠批 SpaceX火箭發射場危害生態  【下一頁】

Tesla一名高級軟件優化工程師在LinkedIn表示，目前為Tesla招募新員工，成立一個業務圍繞能源交易及市場運作（Energy Trading and Market Operations）的團隊。

此外，Tesla正自行開拓能源交易系統Autobidder，為此招聘專才，在網站張貼招職廣告，稱希望招募電力批發市場方面的專才，將領導能源交易工作，並負責電池﹑太陽能及風力發電等多個計劃的營運。

廣告亦指出，希望招募一位資深能源交易分師，將在加州工作。Tesla暫時未有回應。

人力公司Aurex Group的董事總經理表示，Tesla的能源部門，正朝著成為能源供應商的方向邁進，不僅家用層面，亦希望進軍公用事業領域。

Tesla野心巨大，不僅涉足車業，亦希望在電力市場大展鴻圖，尤其是家用太陽能及大型儲電設施，早前已向德州申請牌照，以向民眾賣電。

Tesla被點名批評唔環保 遭踢出環保ETF基金 【下一頁】

責任編輯：吳漢培

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