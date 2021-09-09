【大行報告】瑞信將騰訊700剔出亞太區焦點股份名單

瑞信發表亞太區策略報告，更新區內焦點股份名單，剔出騰訊 （00700） 及印度科技公司ABB（ABB.BO），納入菲律賓群島銀行（Bank of the Philippine，BPI.PS）及聯昌銀行（CIMB.KL），該行指出，基於騰訊面臨監管風險（regulatory overhang），故剔出騰訊。

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瑞信稱，該行維持自上而下的策略，從偏好的市場選出偏好的股票，而公司維持偏好印度、韓國、新加坡，以及銀行和半導體行業。瑞信傾向選擇，今、明年GDP和每股收益復甦的市場，而非去年已快速恢復市場，例如中國及台灣。

不過瑞信提到，看好騰訊在中國網絡遊戲行業的主導地位，未來增長動力明顯，認為騰訊將跑贏大盤，目標價為680元。惟風險因素方面，瑞信指出，手遊《王者榮耀》遊戲或預早步出成熟期；由於競爭和宏觀問題，線上廣告增長低於預期，以及支付和雲計劃的營銷費用高於預期。

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