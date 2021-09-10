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曼翹開放式示範單位　實用面積不足200呎　內櫳全面睇

股樓投資 12:00 2021/09/10

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由桂洪集團發展，位於紅磡馬頭圍道68號的新盤「曼翹MANGROVE」開放示範單位予傳媒。項目共設兩個無改動示範單位，分別為一房及開放式間隔。

開放式示範單位按照18樓F室搭建，單位實用面積192平方呎，不設露台及工作平台。從大門進入單位，穿過小玄關即達客飯廳，大廳角落設有小窗枱，而另一邊則為開放式廚房。廚房牆邊設有窗戶，方便住戶煮食時開窗通風，而交樓標準單位亦附送洗衣乾衣機、電磁爐、蒸焗爐等配備。設計師以大理石配搭奶油色及故桃木色櫥櫃，再配襯古銅色線條粉飾大廳和廚房，營造鮮明時尚的風格。

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此外，單位入大門位置右則為浴室，浴室內設淋浴間、全身鏡。發展商特意在淋浴間鋪上木製地板作防潮防滑之用，廁所內亦設窗戶，增強通風。浴室以天然石材鋪砌，一體式洗手盆枱面亦以石材製造，加上防潮木地板的柔和色調，為浴室空間營造溫暖舒適的感覺。

延伸閱讀︰

紅磡曼翹首批50伙  開放式折實331.8萬起  24伙折實價低於400萬【下一頁

曼翹一房示範單位　浴室鋪木地板防滑　開放式廚房設弧形假天花【下一頁

 

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撰文 : 謝昕蕎

何文田 私人屋苑 桂洪 紅磡 曼翹

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