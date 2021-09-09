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【智能眼鏡】Facebook夥Ray-Ban研智能眼鏡　發布會前夕設計搶先曝光

科技 18:02 2021/09/09

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Ray-Ban就在官網預告，將於美國時間今（9日），與Facebook一同公開這款全新產品。而在發布會前夕，知名爆料者Evan Blass就率先將Facebook和Ray-Ban的秘密提前曝光，並指新品將稱為「Ray-Ban Stories」。

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前指出，下次硬件發表會智能眼鏡將正式登場。而近日眼鏡製造商Ray-Ban就在官網預告，將於美國時間今（9日），與Facebook一同公開這款全新產品。而在發布會前夕，知名爆料者Evan Blass就率先將Facebook和Ray-Ban的秘密提前曝光，並指新品將稱為「Ray-Ban Stories」。

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是次在Twitter流傳的照片可看到，Ray-Ban Stories採用Ray-Ban太陽眼鏡的經典設計與標誌，而鏡框左右兩側各有一個圓形孔，相信是鏡頭，兩邊的眼鏡臂都比較粗和厚，相信是用來隱藏電路和電池。另外右邊眼鏡臂上有一個按鈕，兩邊眼鏡臂近耳勾位置上方有兩個長型開孔，相信是喇叭。

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至於外觀，流出的照片看到有兩款設計，圓形鏡片就有墨綠色及灰藍的款式。而較方的鏡片款式就有黑色和墨綠色設計，分別名為「Ray-Ban Stories Wayfarer」和「Ray-Ban Stories Meteor」，並註明中國生產。

責任編輯：曾曉汶

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