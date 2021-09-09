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【精明裝修】簽訂合約有保障 10大合約事項要注意

理財智慧 17:53 2021/09/09

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進行任何裝修工程都必需簽訂合約，不論是找了裝修公司設計，還是自己的親朋好友來進行工程，以免日後有任何糾紛。室內設計的工程合約可分為設計合約及工程合約，設計合約是指單單以設計內容、圖面所組成的合約，此合約不涉及工程部份。工程合約則是就工程施作、建材及工法的協定而成的合約，但當中不牽涉設計部份，而這類合約通常是在有設計圖的情況下訂立。每種合約的內容各有不同，雙方的權利及義務都各有不同，所以在簽妥合約前先要弄清楚才有保障。

一般而言，雖然目前口頭承諾都有法律效力，但難以實行及沒有具體內容可依循，因此白紙黑字的合約較為妥當。合約的訂立需要完整，不是單單簽了就好，而是核對簽約內容。另外，契約中應說明在工程中有任何追加，一定要經過雙方書面同意，以免日後引起爭議。今期《理財智慧》列出10個掌握合約內容的方法，助讀者了解裝修工程時的權益，繼而得到有效的保障。

1. 簽約流程要清楚

裝修過程前，設計師都會初步講解單位的平面規劃，當確定初步規劃沒有任何問題，才會進入簽約的程序。簽約後，設計師才會就細節位置及部分提供更詳細的圖說及工程解說，與此同時，假如戶主希望把裝修工程委託予設計師，謹記要再簽訂工程合約。

2. 文字合約保障權益

戶主只要同意將單位的設計或工程委託特定人處理，不論是室內設計師或裝修工程公司都應簽訂文字合約，假若委託的人是自己的親朋好友更應該簽約，以保障雙方權益，以免日後出現爭議時難以分辨對錯。

3. 應妥善簽好所有合約

一般裝修工程都會有監工，因此戶主除了簽設計合約外，工程合約也一定要簽妥。如果戶主沒有簽妥工程合約，當出現問題時，設計師容易推託監工責任，造成漏洞，難以追究。

4. 充裕時間詳讀合約

正常來說，簽約無須當天就簽訂，戶主有權把裝修工程的合約帶回家仔細詳閱，確認無誤後，再與設計師為裝修公司另約時間簽訂合約，一般都會有7天考慮時間。

5. 確認合約內容是否完整

合約通常都會標明施工日期及施工時間，也會附有建材估價單以及各項工程價格，戶主在簽署合約前必須確認其完整性，仔細核對各項工程的單價與數量計算是否合理，設計費、監管費等費用有否都包含在其中，這些費用問題，都要確認清楚才可簽約。

 

*內容節錄自724期《iMoney》Focus。

 

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責任編輯：羅浩濂

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