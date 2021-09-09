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【人民幣定期存款】3個月人幣定存最高息2.55厘 專家教季結前先開短存賺息

Hot Talk 17:37 2021/09/09

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交銀香港追趕人民幣的加息熱浪，上調3個月至2.45厘，打入5甲高息榜。

人民幣定期存款的加息戰續升溫，當中又以3個月為主戰場，如交銀香港調升3個月人幣定存年息0.05厘，新息率為2.45厘，打入5甲列。專家建議追息族，不妨開立3個月或以下的較短期的人幣定存，好處有2，包括：（1）存息呈倒掛，如交銀香港的3個月人幣定存年息，較半年及1年齊報2.4厘為高；（2）當3個月定期存款到期時已臨近年底，拆息往往扯升，年尾定存的搶息潮通常加劇，屆時避險族可伺機再敍造更高息。

各行3個月人幣定存最新年息，可按下圖了解

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誠然，單看第3季的季結將至，離岸1個月人民幣拆息今天（9月9日）報3.26厘，而3個月也高企在3.19厘，再比併同期定存年息，3個月的高息王是招商永隆的2.55厘，足證業界搶存下仍有水位。

正因短存較受捧，不少港銀提供多款選擇，如建行亞洲針對不同門檻等附帶條件，3個月定期存款有3個選擇，最高息有2.48厘；華僑永亨亦有兩大類可揀，冀迎合不同存戶所需。

加元定存最高息10.5厘【下一頁

那邊廂，目前半年定期存款年息以招商永隆的2.65厘稱冠，1年定存息率則由南商及華僑永亨提供，以2.7厘居首。

專家又指，同業高息吸存出路多，比方未來至少有200億元的人民幣債券需求，包括深圳市政府擬於下月來港首發50億元（人民幣，下同）地方債，以及國家財政部今年在港再發150億元國債。

上商研究部主管林俊泓回應本報查詢表示，二手巿場可供參考是國家開發銀行的兩年期債，孳息率約2.65厘，料跟深圳市政府的地方債，同屬低風險級數。

至於財政部今年將在港再發150億國債，林俊泓表示，以二手市場的兩年期債息約為2.4厘，遠較同期美債約0.14厘高約2.26厘，同樣，5年期的孳息率2.45厘，相比同期的美債息率僅約0.65厘，國債的息差高約1.8厘，遂料人民幣債券有需求。

英鎊定存最高息12厘【下一頁

另方面，展望人民幣前景，恒生 （00011） 首席市場策略員溫灼培今早向媒體說，人民幣的長遠前景值得看好，因人民幣國際化又再有新突破，本周一（9月6日）內地跟印尼簽訂互換協議，日後人民幣與印尼盾可直接兌換，毋須再經美元，以印尼為亞洲第5大國，間接令美元的霸權地位受挑戰。而內地今天公布PPI急升、CPI卻倒跌，皆遠超市場預期，華僑永亨經濟師李若凡拆解，PPI攀升主因是供應鍊呈瓶頸而失衡，且料年底前人行會降準，惟以息差優勢，相信了支持在岸價兌美元暫約在6.45至6.5上落。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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欄名 : 人民幣定期存款

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