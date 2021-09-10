【職場熱話】mean爆男同事自以為風趣幽默 講錯一句話得罪女同事 「改咗做口賤男」

同事之間開個玩笑這是在所難免，亦是人之常情，但經常取笑其他同事，的確令人感到煩厭，近日有網民於網上討論區發文，指有同事很刻薄，經常把別人的短處來開玩笑，特別有一名身材比較圓潤的女同事，經常被他追擊來開玩笑，令人感到討厭。最近，該同事做了一件事令女同事忍不住當眾大罵。

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

另外，樓主坦言：「之前因為一班同事去酒樓飲茶，看見『點心車』覺得神奇，但我不覺得出奇，繼而被男同事取笑我年紀大。他有時拿出來取笑我，我都不介意，不過說多幾次，我覺得有點煩。」

【職場熱話】港女棄高薪轉做健身室接待員 男友擔心另有隱瞞 網民：可以換女友了 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為樓主不要諸事八卦，不過他口賤成這樣，影響公司團體合作和士氣，「一間公司是團隊合作，如果影響士氣就有問題啦！」、「衆叛親離，指日可待」、「這種人沒有口德，自己得罪別人又不知道。」

另有人建議道：「人身攻擊在某些大公司已經可以向HR投訴，民事訴訟可出律師信，看看你同事要不要投訴他。」 、「我認同反擊，說得刻薄過他，或找其他同事杯葛他，在他面前低聲說、放聲笑。」、「你試一試取笑他，看看他有甚麼反應。如果可以取笑的，叫做平衡。不可以取笑的，叫做雙重標準！」最後，樓主表示：「有同事幫他改了花名，叫『口賤男』。再者，由昨日開始已經沒有人理他說甚麼，吃飯都不叫他一起食。」

同場加映：【孫子市法】大摩唱淡 官府約談 港股慘淡

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔