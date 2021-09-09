【新冠疫苗】完成接種後仍有感染風險 CDC：兩類人高危

完成新冠肺炎疫苗接種人士重症風險降低，但有關人士最近的確診數再次增加。美國疾控中心（CDC）數據顯示完成疫苗接種者中，長者及長期病患人士受感染風險最高，但整體而言完成接種後受感染，患上重症機率低於萬分之一。

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截至8月30日，CDC共接獲近1.3萬宗完成疫苗接種人士，感染新冠肺炎需住院或死亡個案。按當時完成疫苗接種者共有1.73億人計，即重症機率不足1.3萬分之1。

CDC數據顯示，約70%完成接種後感染的入院重症為65歲或以上長者，更佔死亡個案中87%。美國有線新聞網絡（CNN）報道指，數據由各州自動申報，或未完全反應現實情況，但另有多項研究證得出類似結論。

CDC透過疫情相關住院監察網絡，分析從1月14日至7月24期間共4,700宗成年人確診者的入院個案。上周發表最新研究數據表示，未接種疫苗成人因染疫患上重症機會，或較已完成疫苗接種人士高17倍。研究尚未經同行評估。

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重症人士除長者外，患有潛在疾病人士亦較多。當局指，相關住院確診者年齡中位數為73歲，當中71%人士患有3種或以上潛在疾病，包括糖尿病、心臟病及自體免疫性疾病。而未接種疫苗重症患者年齡中位數59歲，當中56%患有3種或以上潛在疾病。而面對Delta變種（即印度變種），未接種疫苗成人患上重症機會是完成接種者的10倍。

責任編輯：李俊儀