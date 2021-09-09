【投資理財】什麼是ESG投資 推介市面上唯一的亞洲ESG基金

有別於以往投資只著眼於獲利和表現(會計資料)，投資者開始關注可持續投資/ESG投資 ((環境、社會和公司治理) ，也逐成為一種主流的投資策略，隨著無形資產對於公司的估值因素影響愈來愈大，ESG可以作為一個指標去衡量公司的營運效率和經營方針，對公司的品牌價值和聲譽有密不可分的關係，例如公司在若干範圍表現不佳的話，這些都是公司經營的風險，從而影響長遠的營收表現。

1 ESG表現一般優於大市

不少的國際指數也設立以ESG表現為選股基礎的指數，以追蹤ESG表現較好的公司表現。美國道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）是由美國道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average Index, DJI）中延伸出來的永續指數。下圖首先列出DJSI 不同地區的指數在過去一年的表現，所有指數的表現都呈現上升。同時，對比DJSI 與DJS 指數的比較，前者的表現比後者略好。因此可見若公司熱衷於在ESG的投資，對於表現有正面的影響。

▼ 點擊圖片放大 +2

2. ESG對於股價有正面的影響

根據Aaron Yoo和George Serafeim 在2021年的研究發現，正面的ESG消息對於股價有正面影響，表現較大市好0.6%，但前題是公司的消息獲得媒體報導。例如某咖啡公司強調使用公平交易認證的咖啡豆，受到廣泛報導，消費者便會對於公司有正面的看法，也會反映在股價上。

3. ESG投資在全球正在成長

ESG近幾年已經成為投資界的一顆新星，近年愈來愈多與ESG相關的基金相繼推出，根據美國證監會的資料顯示，在過去六年每年最少有20個與可持續發展的基金推出。另外，晨星（Morningstar）的資料顯示，在2020年大批的資金流入可持續發展基金，單以2020年第三季淨流入高達805億美元，按年增長14%。在香港也有不少與ESG有關的債券和基金可供投資者考慮，例如今年香港政府推出綠色債券、中銀推出首隻以人民幣結算的ESG基金等。

▼ 點擊圖片放大

ESG基金推介

富達基金-可持續發展亞洲股票基金

亞洲地區和國家早已經在不少可持續發展的產業成為世界領先的公司，例如韓國已經是全球電池第一生產國、中國已經是電動車最大的市場，這些科技有助應對氣候的改變，中國、日本也相繼提倡要在2060年前達到「碳中和」，相信隨著ESG發展，部分資本也會流向相關的公司。相對於外國，亞洲地區ESG發展比較慢，但隨著ESG投資的重視程度愈來愈高，相信日後會有更多的亞洲公司在ESG領域成為指標的公司，正如前面所講，當一些公司愈注重ESG發展，對於公司的形象和股價都有正面的影響，投資者應該及早考慮，把握投資機遇。

富達基金-可持續發展亞洲股票基金為市面上唯一可以找到的亞洲ESG基金，主要投資在亞洲地區(除日本以外)的公司股票證券和具有可持續發展的證券，會利用可持續發展作為投資策略，將至少70%投資在具可持續發展的證券。該基金可以盡享「亞洲潛力+ESG」兩大投資新趨勢，在過去一年的回報也是優於指數的表現。對比之前，由於基金有34.2%投資在中國，適逢中國股市表現欠佳，引致基金的價格下跌，投資者可以考慮「趁底吸納」作為長線投資。

▼ 點擊圖片放大

貝萊德可持續能源基金有別於上面的基金，貝萊德可持續能源基金主要投資在全球的可持續能源公司的股本證券。可持續能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括再生能源科技；再生能源發展商；另類燃料；能源效益；輔助能源及基礎建設。作為一隻在2019年才成立的基金，在一年的回報達到41.86%。正如前文所說，「碳中和」是全球攜手合作的領域，各國也已經定立目標達到零排放，因此各國也熱衷於投資在新能源的發展。可以預期可持續能源將會是極具潛力的產業，值得投資者去投資。

▼ 點擊圖片放大

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩